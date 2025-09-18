Dayro Moreno del Once Caldas se ha convertido en la figura indiscutible de la Copa Sudamericana 2025, consolidándose como el máximo goleador del torneo con una actuación sobresaliente.

Dayro encabeza la tabla con la impresionante cifra de 10 tantos, demostrando una eficacia letal, con nueve de ellos provenientes de jugadas y solo uno de penalti.

Su racha goleadora de Dayro no solo impulsa al blanco blanco, sino que ya iguala la marca de Adrián Martínez de Racing Club quien fue el goleador de la edición anterior en 2024, también con 10 anotaciones.

La superioridad de Moreno en la cima de los artilleros es notable. Sus rivales más cercanos se encuentran a una distancia considerable, lo que subraya la hazaña del atacante del Once Caldas.

En la segunda posición, a cuatro goles de diferencia, se ubican Ismael Díaz de la Universidad Católica de Ecuador y Junior Paredes de la Academia Puerto Cabello de Venezuela, ambos con 6 goles en su cuenta.

¡Dayro Moreno inalcanzable! Es el goleador imparable de la Sudamericana

Detrás de este dúo, otros jugadores luchan por escalar posiciones, aunque todavía lejos del alcance del colombiano.

Con 5 goles cada uno, se encuentran el peruano Gaspar Gentile de Alianza Lima y el argentino Pablo Vegetti del Vasco da Gama de Brasil.

El impacto de Dayro va más allá de su rendimiento individual. Sus cruciales goles y su liderazgo en el campo han llevado al Once Caldas a estar a las puertas de las semifinales del certamen continental, reviviendo la ilusión de su afición.

Además, este espectacular nivel le ha valido un merecido regreso a la Selección Colombia, poniendo fin a una ausencia de nueve años en el combinado nacional.

Más noticias de Deporte