    Fotos y Videos

    ¡Salió a la luz la guarida! Cámaras LPR delataron un deshuesadero de motos en el nororiente de Medellín

    ¡Las cámaras no perdonan! Una moto robada en El Poblado llevó a la Policía hasta un deshuesadero en el barrio Moscú.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Autoridades desmantelaron un deshuesadero de motos en el barrio Moscú, Medellín. Gracias a una alerta inteligente recuperaron 5 motos robadas.

    En una operación relámpago, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín desmantelaron un deshuesadero clandestino en el barrio Moscú N°1, en la comuna Popular.

    El operativo se activó gracias a una alerta inteligente del sistema de cámaras de reconocimiento de placas (LPR), que detectó el paso de una motocicleta que había sido hurtada horas antes en el sector de Villa Carlota, en El Poblado.

    El seguimiento en tiempo real permitió a las patrullas llegar hasta una vivienda en la carrera 50 con calle 99, donde los delincuentes ya se disponían a desvalijar el automotor.

    Al ingresar al lugar, las autoridades no solo encontraron la motocicleta rastreada, sino una gran cantidad de piezas y partes de otros vehículos, confirmando que el sitio funcionaba como un centro de desguace ilegal.

    De manera simultánea, y gracias a esta alerta inteligente, unidades de la Sijín y la Fiscalía realizaron un allanamiento en el sector de Manrique. Allí se logró la recuperación de cinco motocicletas que habían sido reportadas como robadas entre finales de 2025 y enero de 2026, y se capturó a un sujeto que ya contaba con un amplio prontuario delictivo.

    Este resultado es un espaldarazo a las estrategias “Cazador” y “Águila”, que buscan frenar el mercado negro de autopartes en la ciudad.

    Según cifras oficiales, el hurto de motocicletas en Medellín ha experimentado una reducción histórica del 59% en lo que va del año, pasando de 492 casos en 2025 a 200 en el mismo periodo de 2026.

    Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la alerta inteligente del sistema LPR cubre los principales corredores viales, lo que hace cada vez más difícil para los ladrones movilizar vehículos robados sin ser detectados por el centro de monitoreo.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

