Resumen: Hallan cadáver de un hombre con orden de captura por estafa en El Carmen de Viboral. Tenía antecedentes y le encontraron drogas en el lugar.

Hallan cadáver de hombre con orden de captura vigente en El Carmen de Viboral

Un macabro hallazgo puso en alerta a las autoridades del Oriente antioqueño en las últimas horas. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Tras el reporte de la comunidad, unidades judiciales se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica al cadáver, iniciando de inmediato el rastreo de pistas para esclarecer lo que parece ser un ajuste de cuentas o un hecho violento ligado a la estafa.

Lea también: Gringo fue hallado convulsionando en el bañó y murió en una Clínica de El Poblado: esto se sabe

Al verificar la identidad del fallecido, los investigadores se encontraron con una sorpresa: el hombre no era residente de la zona y sobre él pesaba una orden de captura vigente, precisamente por el delito de estafa.

Según el reporte preliminar, este individuo contaba con un extenso historial de antecedentes judiciales que lo mantenían en el radar de la justicia.

Durante la diligencia en la escena del crimen, los peritos forenses no solo se encargaron del levantamiento del cuerpo, sino que también, al parecer, incautaron sustancias ilícitas que el hombre tenía en su poder al momento de morir. Las sustancias fueron dejadas bajo custodia de la Fiscalía como parte fundamental de la investigación.

Actualmente, el caso es materia de investigación por parte de los organismos competentes, quienes buscan determinar con exactitud las causas de la muerte y si existen responsables materiales que huyeron de la zona.

Más noticias de Antioquia