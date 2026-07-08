¡Hallaron 25 toneladas de carne podrida! Desmantelan red de sacrificio ilegal de animales en Antioquia

Resumen: Las autoridades desarticularon una presunta red dedicada al sacrificio ilegal de animales en Donmatías y Santa Rosa de Osos, donde incautaron 25 toneladas de carne en descomposición que, al parecer, iban a ser comercializadas. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanza la investigación para establecer el alcance de la distribución y los posibles responsables.

Un operativo adelantado por las autoridades en el Norte de Antioquia permitió desarticular una presunta red dedicada al sacrificio ilegal de animales y a la distribución de carne que no cumplía con las condiciones sanitarias para el consumo humano.

La intervención se realizó de manera simultánea en los municipios de Donmatías y Santa Rosa de Osos, donde fueron halladas cerca de 25 toneladas de carne en estado de descomposición que, al parecer, iban a ser comercializadas en diferentes puntos de la región.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los procedimientos se desarrollaron en la vereda Miraflores, en Donmatías, y en el sector Hoyo Rico, en Santa Rosa de Osos.

En estos lugares funcionaban, presuntamente, mataderos clandestinos donde eran sacrificados bovinos, porcinos, equinos y asnos sin cumplir las normas sanitarias exigidas. Además, las inspecciones permitieron establecer que algunos de los animales presentaban problemas de salud antes de ser sacrificados.

Carne estaba lista para ser comercializada

Uno de los hallazgos que más preocupación generó fue la incautación de aproximadamente 25 toneladas de carne que, según las autoridades, ya estaban listas para ser distribuidas en establecimientos comerciales.

El producto no contaba con los controles sanitarios exigidos y, de acuerdo con la inspección realizada durante el operativo, gran parte de la carne se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que representaba un serio riesgo para la salud de los consumidores.

Durante las diligencias también se evidenció que el sacrificio de los animales se realizaba directamente sobre el suelo, sin acceso a agua potable y sin ningún tipo de supervisión sanitaria, incumpliendo los requisitos mínimos de higiene.

Esto le podría interesar: ¡Lo agarraron! Alias ‘Pablo’, hombre clave en una estructura ligada a secuestros y asesinatos en el Bajo Cauca antioqueño

Investigan el alcance de la red

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz, explicó que las personas capturadas serían actores independientes dedicados al sacrificio ilegal de animales y que, además, podrían estar relacionadas con casos de hurto de ganado o abigeato. Agregó que estos operativos se realizan de manera semanal gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permite ejecutar allanamientos y afectar este tipo de actividades ilícitas.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer cómo operaba la red, cuál era la ruta de distribución de la carne y cuántos municipios del Norte de Antioquia pudieron haber recibido estos productos. Asimismo, buscan determinar el alcance de esta actividad ilegal, que presuntamente se venía desarrollando desde hace varios meses.

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Las personas detenidas durante los allanamientos fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por presuntos delitos contra la salud pública, además de las posibles infracciones derivadas de operar establecimientos de sacrificio animal sin los permisos y requisitos establecidos por la ley.

Las autoridades reiteraron que este tipo de prácticas representa un riesgo para la salud de la población, debido a que los productos no pasan por controles veterinarios ni sanitarios antes de llegar a los consumidores.

Un antecedente reciente en Donmatías

Este no es el primer hallazgo de este tipo en la zona. Hace aproximadamente un mes, otro operativo realizado en Donmatías permitió descubrir un matadero clandestino donde fueron encontradas cerca de cinco toneladas de carne de caballo, cerdo y res que, presuntamente, también iban a ser comercializadas de manera ilegal en diferentes municipios del departamento.

Con estos nuevos resultados, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a todos los posibles responsables y establecer si ambos casos guardan relación o corresponden a hechos independientes.