El colmo: transportaban dos vacas robadas dentro de un carro y terminaron capturados

Resumen: Tres personas fueron capturadas en Boyacá luego de que la Policía encontrara dos vacas robadas transportadas en un vehículo particular. El caso quedó en manos de la Fiscalía.

Las vacas robadas que eran movilizadas en un carro terminaron siendo recuperadas por las autoridades durante un operativo de control en las carreteras de Boyacá.

El procedimiento dejó tres personas capturadas, quienes ahora deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el hurto de los animales.

El operativo fue realizado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte mientras adelantaban labores de vigilancia sobre la vía que conecta la glorieta de Tibasosa con Sogamoso.

En medio de las inspecciones, los policías detuvieron un vehículo que llamó su atención y, al revisar su interior, encontraron dos vacas transportados de manera inusual.

Las verificaciones posteriores permitieron establecer que los animales habían sido sustraídos pocas horas antes de una finca ubicada en la vereda Esterillal, zona rural del municipio de Tibasosa. Tras confirmar la denuncia, los ocupantes del automotor fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar con el proceso por el presunto delito de hurto.

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El caso tomó fuerza en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se observa la forma en la que los semovientes eran llevados dentro del automóvil, imágenes que despertaron sorpresa entre los usuarios por lo inusual de la escena.

Desde la Policía Nacional rechazaron este tipo de hechos al considerar que afectan directamente el patrimonio de los productores rurales y aseguraron que seguirán reforzando los operativos en las carreteras del departamento para combatir el abigeato y otras conductas delictivas que golpean al sector agropecuario.

Asimismo, recordaron que las personas capturadas mantienen la presunción de inocencia mientras un juez no defina su situación jurídica.

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