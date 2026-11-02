Hallan una pistola con dos proveedores en el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral

Resumen: En el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral, uniformados de la Policía Nacional hallaron una pistola Bernardelli, modelo 60, calibre 7.65, con dos proveedores metálicos, durante planes preventivos y de control. El arma quedó a disposición de la Fiscalía URI de Rionegro.