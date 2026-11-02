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Hallan una pistola con dos proveedores en el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral

En El Carmen de Viboral, en el sector La Olla del Gato, uniformados incautaron una pistola Bernardelli, modelo 60, calibre 7.65 y dos proveedores metálicos.

Publicado por: SoloDuque

Hallan una pistola con dos proveedores en el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral
Foto: Policía Nacional
Hallan una pistola con dos proveedores en el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral

Resumen: En el sector La Olla del Gato de El Carmen de Viboral, uniformados de la Policía Nacional hallaron una pistola Bernardelli, modelo 60, calibre 7.65, con dos proveedores metálicos, durante planes preventivos y de control. El arma quedó a disposición de la Fiscalía URI de Rionegro.

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En El Carmen de Viboral, el domingo 1 de noviembre de 2026, uniformados de la Policía Nacional hallaron un arma de fuego en el sector conocido como La Olla del Gato.

Se trata de una pistola marca Bernardelli, modelo 60, calibre 7.65, de color negro y empuñadura de pasta, junto con dos proveedores metálicos.

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El arma de fuego fue incautada y dejada a disposición de la Fiscalía URI de Rionegro, Antioquia, para las actuaciones correspondientes.

En la fotografía se observa a dos uniformados junto al arma y los proveedores incautados, con el aviso de «Hallazgo de arma de fuego».

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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