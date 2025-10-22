Resumen: Confirman el fallecimiento de Angie Pahola Tovar, estudiante de la U. Nacional secuestrada por disidencias de las Farc en Cauca. La Universidad convoca a homenaje y exige justicia.

Hallan sin vida a Angie Pahola, estudiante de la Universidad Nacional que fue secuestrada por disidencias

Una profunda tristeza embarga a la comunidad universitaria y al país tras la confirmación oficial del fallecimiento de Angie Pahola, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

La joven, de 23 años y oriunda de Guachucal, Nariño, permanecía desaparecida desde el pasado 27 de agosto.

La tragedia comenzó cuando Angie Pahola emprendió su viaje de regreso a Medellín para retomar sus clases. Según relató a diferentes medios su hermano, Richard Tobar, la joven viajaba en un camión de carga cuando, en inmediaciones del municipio de Piendamó, Cauca, el vehículo fue detenido en un retén ilegal.

Hombres armados, que se identificaron como integrantes del bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc (bajo el mando de alias Iván Mordisco), obligaron a Angie y a otro pasajero a descender y los subieron a otro vehículo, iniciando su secuestro.

El objetivo de estos retenes, según las autoridades, suele ser el robo de mercancía y la realización de cobros extorsivos. De hecho, la familia de Angie vivió semanas de incertidumbre, recibiendo llamadas de extorsionistas que exigían dinero a cambio de la liberación, aunque nunca se tuvo prueba de vida de la joven.

La situación se agravó esa misma noche cuando se registraron combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal en la zona. Las autoridades lograron la captura de un atacante, quien se identificó como miembro de la disidencia.

Este miércoles 22 de octubre, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, confirmó oficialmente el lamentable hecho: el cuerpo de Angie Pahola había sido hallado sin vida.

Aunque la institución no precisó las circunstancias de su muerte, la noticia ha generado una oleada de conmoción en el campus.

La vicerrectora de la sede Medellín, Mary Luz Alzate Zuluaga, expresó el sentir de la comunidad: “La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo”.

La Universidad ha convocado a un acto simbólico en memoria de la joven estudiante para el próximo viernes 24 de octubre en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador, exigiendo justicia, verdad y memoria para Angie Pahola.

