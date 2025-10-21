Resumen: La mujer confirmó la tragedia; al llegar al lugar, se encontró con la noticia de que un hombre había sido asesinado

Diez disparos en medio de la noche: Lo mataron cuando cuidaba a sus hijos en Manrique

Minuto30.com .- Una tranquila noche en el barrio Manrique de Medellín se transformó en horror tras el violento asesinato de un hombre de 51 años, quien fue atacado mientras se encontraba dentro de su casa al cuidado de sus hijos. El crimen, que ha generado conmoción, se registró en las últimas horas.

Testigos del sector relataron a las autoridades haber escuchado una ráfaga de al menos diez disparos, lo que sugiere la ferocidad del ataque que acabó con la vida de este hombre.

La esposa sintió «un pálpito»

La pareja de la víctima había salido momentos antes hacia la casa de un familiar cercano, dejando al hombre al cuidado de los niños. El escuchar las detonaciones le entró como «un pálpito» y se dirigió inmediatamente a su hogar.

La mujer confirmó la tragedia al llegar al lugar, pues se encontró con la noticia de que un hombre había sido asesinado. Por las características físicas y la vestimenta, identificó con dolor a la víctima como su esposo.

Si bien la familia y allegados aseguraron no conocer de amenazas recientes en su contra, las primeras versiones extraoficiales apuntan a que el hombre habría formado parte de un grupo paramilitar que se desmovilizó en el año 2005.

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer los móviles de este homicidio.

