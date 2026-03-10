Resumen: El Ejército halló explosivos y material de disidencias de las FARC en zona rural de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia.

Hallan explosivos y material de disidencias de las FARC en San Andrés de Cuerquia

En medio de operaciones militares en el norte de Antioquia, el Ejército Nacional halló explosivos y material de disidencias de las FARC en una zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia. El descubrimiento se dio durante labores de control territorial adelantadas por tropas en esta región.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue realizado por soldados del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, unidad adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército.

Durante los recorridos de seguridad en la vereda El Cántaro, los uniformados localizaron un depósito ilegal donde había explosivos y material de disidencias de las FARC, presuntamente perteneciente al autodenominado Frente 5.

Las primeras investigaciones indican que este grupo armado estaría articulado con el Frente 36, estructura de las disidencias que tiene presencia en varias zonas del norte antioqueño y que, según las autoridades, busca mantener control en corredores estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas.

Entre el material incautado se reportaron cinco buzos tácticos, ocho brazaletes con insignias del Frente 5, un artefacto explosivo improvisado y otros elementos de intendencia.

Lea también: Cayó ‘El Ilusionista’: el taxista que engañó a pasajeros con un datáfono y robó millones

Según las autoridades militares, este tipo de material podría ser utilizado para ejecutar acciones contra la Fuerza Pública o contra la población civil en la región, por lo que se activaron los protocolos de seguridad para evitar riesgos.

El artefacto explosivo fue neutralizado de manera controlada por personal especializado en explosivos del Ejército, mientras que los demás elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Las operaciones militares continúan en esta zona del departamento con el objetivo de contrarrestar la presencia de estructuras armadas ilegales y garantizar la tranquilidad de las comunidades rurales.

Más noticias de Antioquia