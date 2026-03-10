Resumen: Capturado en el norte de Bogotá alias ‘El Ilusionista’, taxista acusado de robar más de $500 millones mediante el ‘cambiazo’ con datáfonos a 62 víctimas.

Cayó ‘El Ilusionista’: el taxista que engañó a pasajeros con un datáfono y robó millones

La noche bogotana dejó de ser un escenario de impunidad para uno de los delincuentes más buscados por estafas electrónicas en la capital. En un operativo de la Policía Nacional, lograron la captura de Juan Carlos, conocido como ‘El Ilusionista’.

Este sujeto es señalado de liderar una millonaria red de hurtos bajo la modalidad del “cambiazo”, utilizando como herramienta principal un datáfono alterado para vaciar las cuentas de ciudadanos desprevenidos que solicitaban servicios de transporte informal y público en el norte de la ciudad.

El ‘modus operandi’ de este individuo era tan audaz como efectivo. Aprovechando las horas de la madrugada y la salida de personas de establecimientos nocturnos, Juan Carlos ofrecía sus servicios como taxista.

Una vez los pasajeros llegaban a su destino, el capturado les facilitaba un datáfono para realizar el pago de la carrera de manera electrónica.

En ese preciso instante, mediante maniobras de distracción y técnicas de ingeniería social, lograba obtener las claves personales de las tarjetas de débito y crédito, para luego realizar el cambio físico del plástico sin que las víctimas lo notaran.

Las investigaciones adelantadas por el Centro Cibernético de la DIJIN, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, revelaron que solo durante el año 2025 este hombre habría afectado a más de 62 personas.

El monto de lo hurtado supera los $500 millones de pesos, dinero que era desviado mediante transacciones fraudulentas apenas las víctimas descendían del vehículo. Tras tres meses de seguimientos y análisis de cámaras de seguridad, los uniformados ejecutaron tres allanamientos en los que incautaron 34 tarjetas bancarias, cédulas falsas y los dispositivos electrónicos usados para los cobros.

Finalmente, alias ‘El Ilusionista’ fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y las pruebas recolectadas.

La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de violación de datos personales y hurto por medios informáticos.

Ante la gravedad de los hechos y la cantidad de afectados, el togado dictó medida de aseguramiento intramural, enviando al señalado directamente al centro carcelario La Picota, en el sur de Bogotá, donde deberá esperar el avance de su juicio.

