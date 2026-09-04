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Resumen: Tres integrantes de una familia fueron encontrados muertos en un apartamento de Kennedy, Bogotá, luego de que vecinos alertaran por su ausencia durante varios días.

¡Apareció una carta! Hallaron a madre y a sus dos hijos muertos en apartamento de Bogotá

La preocupación de los vecinos por la ausencia durante varios días de los habitantes de un apartamento en el barrio Casablanca, localidad de Kennedy, terminó con un hallazgo que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante la noche del pasado 3 de septiembre, uniformados de la Policía y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron hasta un inmueble ubicado en el tercer piso de uno de los bloques de la unidad residencial. En el interior encontraron a tres personas de una misma familia sin signos vitales.

El teniente coronel Julián Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el procedimiento y señaló que fueron hallados dos mujeres y un hombre.

De manera preliminar, las víctimas serían integrantes de la familia Pinzón: María Cristina, de 65 años; Joana, de 38; y Jairo Nicolás, de 35 años.

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Tras el ingreso al apartamento, funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica y los actos urgentes correspondientes. En el lugar también fueron encontrados medicamentos y varios cartas que, según la información preliminar entregada por las autoridades, podrían tratarse de cartas de despedida.

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Uno de estos documentos estaría dirigido al padre de Joana y Jairo y contendría una petición de perdón, además de referencias a una decisión que habrían tomado las personas encontradas sin vida.

Sin embargo, las autoridades aún no han establecido oficialmente quién elaboró los documentos ni han confirmado que estos permitan determinar las circunstancias exactas de las muertes.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido dentro del apartamento y Medicina Legal será la encargada de confirmar plenamente las identidades y demás datos de las víctimas.

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