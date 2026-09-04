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Resumen: Medellín firmó un acuerdo de cooperación con Corea por $9.100 millones para implementar movilidad inteligente y seguridad vial.

¡Se nos viene un ‘sistemasote’ de tránsito! Corea respaldará el nuevo Plan de Movilidad en Medellín

La alcaldía de Medellín concretó un importante impulso presupuestal y tecnológico para hacerle frente a los crecientes problemas de congestión y accidentalidad que afronta la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga oficializó la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de la República de Corea (MoLIT), garantizando una donación de $9.100 millones de pesos que irán destinados directamente a transformar el sistema de movilidad urbana y la seguridad en las vías.

La cooperación internacional, canalizada por medio del Programa de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) del gobierno coreano, se ejecutará en un horizonte temporal fijado entre los años 2026 y 2029.

Los recursos permitirán la formulación del nuevo Plan Maestro de Movilidad de Medellín y la puesta en marcha de un piloto con sistemas de gestión de tránsito de última generación.

Estas herramientas de inteligencia de datos quedarán integradas al Centro Integrado de Tráfico y Transporte (Citra) para optimizar el flujo vehicular en los corredores más saturados y proteger la vida de peatones y motociclistas.

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Durante la firma del convenio, el mandatario destacó que este respaldo resulta fundamental para compensar las limitaciones del territorio, donde la densidad poblacional y el parque automotor aumentan constantemente sobre la misma malla vial.

El proyecto será ejecutado por el Consorcio ITS Korea junto a firmas especializadas en infraestructura digital, contando con el acompañamiento de la ACI Medellín y la Secretaría de Movilidad.

El acuerdo busca articular decisiones estratégicas mientras avanza la consolidación del sistema integrado de transporte y la construcción del Metro de la 80 para dinamizar la movilidad de los cuidadanos.

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