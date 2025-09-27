Tras naufragio cerca de Tumaco: Hallan sin vida a soldado del Ejército

Resumen: El Ejército confirmó el hallazgo sin vida del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer tras el naufragio de una embarcación cerca de Tumaco. Un uniformado más sigue desaparecido.

Unas labores de búsqueda y rescate realizadas tras el naufragio de una embarcación de la Armada Nacional, a 28 millas náuticas de Tumaco, concluyeron con el hallazgo sin vida de uno de los uniformados desaparecidos.

La Tercera División del Ejército confirmó la muerte del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer.

El trágico suceso se registró en la zona costera de Mosquera, Nariño, cuando la embarcación perdió comunicación con la base mientras 28 integrantes del Ejército, la Policía y la Armada realizaban una operación conjunta. Tras la activación de los protocolos de búsqueda, las unidades encontraron la lancha volcada.

Gracias a la rápida reacción de las tropas, 26 de los 28 uniformados que se encontraban a bordo fueron rescatados con vida. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo del soldado Marmolejo Ferrer, las operaciones de rescate se mantienen de manera sostenida para dar con el paradero de un último uniformado que aún se encuentra desaparecido en aguas del sector conocido como Francisco Pizarro.

La Brigada de Infantería de Marina Número 4 informó que en la zona se encuentran desplegadas unidades de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, manteniendo el esfuerzo por encontrar al último integrante de la Fuerza Pública.

