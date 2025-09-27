¡Noche de clásico en el Atanasio Girardot! Atlético Nacional recibe a Millonarios

Resumen: Esta noche de sábado, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en el clásico del fútbol colombiano en el Estadio Atanasio Girardot, un partido crucial para los "Verdolagas" que llegan dirigidos por el técnico interino Diego Arias. Arias, que busca una victoria para acercar al equipo al grupo de los 8 y consolidarse como posible DT definitivo, ha convocado a una nómina experimentada que incluye a David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano y atacantes como Alfredo Morelos y Edwin Cardona. El compromiso se jugará a las 8:30 p.m. con un aforo completo, siendo un duelo clave para el futuro del equipo antioqueño que aún no define al reemplazo oficial de Javier Gandolfi.
Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán en la noche de este sábado, 27 de septiembre, el que para muchos es el gran clásico del país.
A la cita, los verdolagas llegan con técnico interino, pero del ADN del equipo más veces campeón de Colombia.
Diego Arias estará al frente del cuadro antioqueño que buscará una victoria para acercarse al objetivo inicial de meterse al grupo de los 8.
Para la cita de esta noche, Diego Arias convocó a los porteros David Ospina y Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo.
Los defensas concentrados para el partidazo son los centrales Royer Caicedo, Juan José Arias y William Tesillo.
Los laterales Andrés Salazar, Camilo Cándido y Andrés Felipe Román; mientras los volantes convocados son Kilian Toscano, Jorman Campuzano y Juan Bauzá.
Asimismo, Juan David Rengifo, Billy Arce y Edwin Cardona. Para el ataque, Arias concentró a Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza.
Igualmente, para el ataque verdolaga, fueron llamados a Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Facundo Batista.
Sin duda, para Atlético Nacional es un partido clave, pero más aún para Diego Arias, que podría, con una victoria, estarse acercando a ser el DT hasta final de campeonato.
Hasta el momento, el ‘Rey de copas’ no ha anunciado al que será el reemplazo del estratega Javier Gandolfi, que salió tras su derrota ante Atlético Bucaramanga.
El compromiso se disputará, con estadio lleno, en el coloso de la 74 desde las 8:30 de la noche.
