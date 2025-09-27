Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán en la noche de este sábado, 27 de septiembre, el que para muchos es el gran clásico del país.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

A la cita, los verdolagas llegan con técnico interino, pero del ADN del equipo más veces campeón de Colombia.

Diego Arias estará al frente del cuadro antioqueño que buscará una victoria para acercarse al objetivo inicial de meterse al grupo de los 8.

Para la cita de esta noche, Diego Arias convocó a los porteros David Ospina y Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo.

Los defensas concentrados para el partidazo son los centrales Royer Caicedo, Juan José Arias y William Tesillo.

Los laterales Andrés Salazar, Camilo Cándido y Andrés Felipe Román; mientras los volantes convocados son Kilian Toscano, Jorman Campuzano y Juan Bauzá.

¡Noche de clásico en el Atanasio Girardot! Atlético Nacional recibe a Millonarios

Asimismo, Juan David Rengifo, Billy Arce y Edwin Cardona. Para el ataque, Arias concentró a Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza.

Igualmente, para el ataque verdolaga, fueron llamados a Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos y Facundo Batista.

Sin duda, para Atlético Nacional es un partido clave, pero más aún para Diego Arias, que podría, con una victoria, estarse acercando a ser el DT hasta final de campeonato.

Hasta el momento, el ‘Rey de copas’ no ha anunciado al que será el reemplazo del estratega Javier Gandolfi, que salió tras su derrota ante Atlético Bucaramanga.

El compromiso se disputará, con estadio lleno, en el coloso de la 74 desde las 8:30 de la noche.

Más noticias de Atlético Nacional