Resumen: Las autoridades adelantan la inspección técnica de un cuerpo hallado al interior de una vivienda en La Ceja. El caso es materia de investigación judicial.

Hallan cuerpo sin vida al interior de una vivienda en La Ceja

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue hallado un cuerpo sin vida al interior de una vivienda ubicada en el sector Ciudadela de las Flores, en el municipio de La Ceja, Antioquia.

El hallazgo se registró durante este jueves 11 de junio, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona que, al parecer, había fallecido dentro de una residencia del sector.

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Tras recibir el reporte, unidades de la Policía y personal judicial se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y adelantar los actos urgentes correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han entregado información oficial sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las posibles causas de la muerte.

Será el trabajo de los organismos de criminalística el que permita establecer qué ocurrió y si existen elementos que indiquen alguna circunstancia particular alrededor del caso.

Mientras avanzan las labores investigativas, el lugar permanece acordonado para la recolección de evidencias y demás elementos probatorios.

Con este hecho, ya son cuatro los casos de muertes que se encuentran bajo investigación judicial en los registros recientes del municipio de La Ceja, según información conocida por las autoridades locales.

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