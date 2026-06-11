«Lo de Iván Cepeda es pequeñez, impotencia y falta de capacidad de convencimiento»: Iván Cancino

Resumen: Las nuevas acciones de Cepeda estarían reflejando "desespero de perdedor" por parte de la campaña oficialista, a solo 10 días de la Segunda Vuelta

Minuto30.com .- A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el reconocido abogado penalista Iván Cancino lanzó una fuerte crítica contra el candidato Iván Cepeda, en el marco de la actual contienda electoral por la Presidencia de la República.

Cancino calificó las posturas o acciones recientes de Iván Cepeda frente a la campaña opositora como la «mayor muestra de pequeñez». Además, le atribuyó «impotencia» y una evidente «falta de capacidad de convencimiento» hacia el electorado.

El mensaje finaliza con una afirmación contundente que refleja su postura de cara a los próximos comicios: «Abelardo será presidente».

Esta declaración se suma a los rechazos por las nuevas acciones de Cepeda en contra de Abelardo de la Espriella, a solo 10 días de la Segunda Vuelta, y que estarían reflejando «desespero de perdedor» por parte de la campaña oficialista y a su vez de la extrema izquierda.