Hallan cuerpo desmembrado de un hombre en zona rural de Tarso, Antioquia

Resumen: Trabajadores rurales hallaron un cuerpo desmembrado dentro de bolsas negras en Tarso, Antioquia. El crimen se suma al aumento del 44% de homicidios en el Suroeste antioqueño en lo que va de 2025.

Un macabro hallazgo conmocionó a los habitantes de la vereda Canan, en la zona rural del municipio de Tarso, Antioquia. Trabajadores de una finca encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre, que estaba dentro de dos bolsas negras.

El descubrimiento ocurrió hacia las 6:20 de la tarde, cuando los campesinos transitaban por un potrero y alertaron de inmediato a las autoridades.

Personal de la Sijin se desplazó al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver, el cual no ha podido ser identificado. La investigación ha quedado a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Támesis.

Si bien los móviles del crimen son materia de investigación, en la jurisdicción hay presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y el grupo delincuencial Los Pachecos, que se disputan el control de la zona.

Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, este incremento obedece a las disputas entre diferentes estructuras criminales por el control del microtráfico.

La aparición del cuerpo desmembrado en Tarso es un sombrío recordatorio de la escalada de violencia en la región.

