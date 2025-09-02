Este jueves, 4 de septiembre, llega la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con los cupos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en juego, cada partido, para varios, es una final.

La jornada arranca con un choque crucial entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario de Montevideo.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán asegurar su boleto al mundial, mientras que Perú necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

El pitazo inicial, para el partido entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, será a las 6:30 de la tarde.

Así serán los choques en las Eliminatorias Sudamericanas, durante la fecha 17

En Barranquilla, Colombia recibirá a Bolivia a las 6:30. La selección cafetera, buscará un triunfo que los meta al Mundial. Por su parte, Bolivia intentará dar la sorpresa en territorio colombiano.

La acción continúa en Asunción, donde Paraguay se enfrentará a Ecuador a las 6:30. Ambos equipos están necesitados de puntos para no perderle el rastro a los puestos de clasificación directa.

El plato fuerte de la noche se vivirá en Buenos Aires, con el partido entre el vigente campeón del mundo, Argentina, y Venezuela, desde las 6:30.

Finalmente, la jornada se cierra con un clásico sudamericano: Brasil vs. Chile en Río de Janeiro a las 7:30 . La ‘verdeamarela’ ya clasificada, jugará para mantener su invicto, mientras que Chile se juega sus últimas chances de clasificación.

Más noticias de Deportes