    Así serán los choques en las Eliminatorias Sudamericanas, durante la fecha 17
    Consulta los horarios, partidos y resultados de la crucial jornada 17 de las Eliminatorias CONMEBOL hacia el Mundial de la FIFA 2026. Foto: FCF
    Resumen: Este jueves, 4 de septiembre, se juega la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La jornada, crucial para la clasificación al Mundial de 2026, contará con varios encuentros importantes. El primer partido será entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario a las 6:30 p.m. Más tarde, se disputarán otros cuatro partidos: Colombia se medirá ante Bolivia, Paraguay enfrentará a Ecuador, el vigente campeón Argentina jugará contra Venezuela, y la fecha terminará con el clásico sudamericano entre Brasil y Chile a las 7:30 p.m. Todos los partidos son importantes, ya que varios equipos se juegan su clasificación a la Copa del Mundo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este jueves, 4 de septiembre, llega la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Con los cupos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en juego, cada partido, para varios, es una final.

    La jornada arranca con un choque crucial entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario de Montevideo.

    Los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán asegurar su boleto al mundial, mientras que Perú necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

    El pitazo inicial, para el partido entre Uruguay y Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, será a las 6:30 de la tarde.

    En Barranquilla, Colombia recibirá a Bolivia a las 6:30. La selección cafetera, buscará un triunfo que los meta al Mundial. Por su parte, Bolivia intentará dar la sorpresa en territorio colombiano.

    La acción continúa en Asunción, donde Paraguay se enfrentará a Ecuador a las 6:30. Ambos equipos están necesitados de puntos para no perderle el rastro a los puestos de clasificación directa.

    El plato fuerte de la noche se vivirá en Buenos Aires, con el partido entre el vigente campeón del mundo, Argentina, y Venezuela, desde las 6:30.

    Finalmente, la jornada se cierra con un clásico sudamericano: Brasil vs. Chile en Río de Janeiro a las 7:30 . La ‘verdeamarela’ ya clasificada, jugará para mantener su invicto, mientras que Chile se juega sus últimas chances de clasificación.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

