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    Hallan el cuerpo calcinado de una joven de 19 años en canal de aguas de Cali

    Hallaron el cuerpo calcinado de una joven de 19 años dentro de un canal de aguas residuales en la comuna 11 de Cali.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan el cuerpo calcinado de una joven de 19 años en canal de aguas de Cali
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Hallan el cuerpo calcinado de una joven de 19 años en canal de aguas de Cali

    Resumen: El cuerpo calcinado de una joven de 19 años fue hallado bajo un puente en la comuna 11 de Cali. Autoridades investigan las causas de su muerte.

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    Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía Nacional adelantan a esta hora las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de María Isabel, una joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en la mañana de este lunes 5 de octubre.

    El hallazgo se produjo debajo del puente de Conquistadores, ubicado en la comuna 11 de Cali, en las inmediaciones de una estación del sistema de transporte masivo MIO, luego de que transeúntes y habitantes de la zona alertaran a las líneas de emergencia al percatarse de una columna de humo y un fuerte olor a quemado proveniente de un canal de aguas residuales.

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    Tras el acordonamiento perimetral del sector y la inspección técnica al cadáver, las autoridades descartaron las versiones preliminares que apuntaban a que la víctima era menor de edad, confirmando plenamente su identidad, al tiempo que exploran la hipótesis inicial de que la joven presuntamente se desempeñaba como habitante de calle.

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    El gran interrogante que desvela a los investigadores es determinar si la mujer ya se encontraba sin vida antes de ser alcanzada por las llamas o si pereció a causa del fuego.

    Ante la gravedad de los hechos, la Personería de Cali alzó su voz de rechazo y exigió celeridad a los entes de control para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia en caso de confirmarse un homicidio.

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