Resumen: Hallan caleta con armas del Clan del Golfo en La Unión, Antioquia; autoridades reportan golpe a grupo ilegal.

El hallazgo de una caleta con material de guerra en zona rural del oriente antioqueño volvió a poner en la mira la presencia de grupos armados ilegales en esta región del país. Las autoridades confirmaron que el operativo se llevó a cabo en el municipio de La Unión, donde fue ubicado un depósito con elementos de uso militar.

La acción fue desarrollada de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación y unidades del Gaula Militar Oriente, con apoyo de tropas de la Cuarta Brigada del Ejército.

Según el reporte oficial, los uniformados llegaron hasta una zona boscosa de la vereda San Juan, donde se encontraba oculta la caleta.

En el lugar fueron incautados diferentes elementos, entre ellos una granada de fragmentación, munición de largo alcance, dispositivos para reducir el sonido de disparos, equipos de observación y otros insumos tácticos. De acuerdo con las autoridades, este material pertenecería al Clan del Golfo.

Lea también: ¡Ojo con la mezcla! Medellín alerta por riesgos al combinar alcohol y sueros

Desde el Ejército señalaron que este tipo de operaciones buscan afectar la capacidad logística de estas estructuras ilegales, así como limitar su accionar en la región. El decomiso de este arsenal representa un golpe a las redes de apoyo que permiten la operación de estos grupos en zonas rurales.

Este hecho se suma a recientes acciones militares en el departamento, donde tropas han sostenido enfrentamientos con integrantes de la misma organización en otros municipios, dejando como resultado bajas en sus filas y la neutralización de presuntos cabecillas.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan con operaciones de control territorial para ubicar más depósitos ilegales y prevenir nuevas acciones delictivas en el oriente de Antioquia.

Más noticias de Antioquia