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Resumen: Medellín alerta sobre riesgos de mezclar alcohol con sueros y bebidas energizantes; refuerzan controles sanitarios.

¡Ojo con la mezcla! Medellín alerta por riesgos al combinar alcohol y sueros

La mezcla entre alcohol y bebidas como sueros, hidratantes y energizantes encendió las alertas de las autoridades de salud en Medellín, que intensificaron controles y campañas para prevenir afectaciones en la población.

La advertencia se da en medio de un aumento en prácticas de consumo que, según expertos, pueden generar riesgos para el organismo.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, en los últimos meses se han realizado más de mil visitas de inspección a establecimientos de alimentos, bebidas y espacios de entretenimiento, como parte de una estrategia para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Estas acciones también se han extendido a eventos masivos, donde se verifica la adecuada manipulación y comercialización de productos.

Las autoridades hicieron énfasis en el uso responsable de los sueros de rehidratación oral, recordando que se trata de productos diseñados para tratar condiciones específicas como la deshidratación por enfermedades, y no como bebidas de consumo cotidiano. En ese sentido, advirtieron que su uso fuera de estos contextos puede generar efectos adversos.

Expertos en salud pública señalaron que la mezcla peligrosa de alcohol con bebidas energizantes o hidratantes puede provocar sobrecarga en órganos como los riñones, debido a los niveles de sodio, azúcares y electrolitos presentes en estos productos.

Además, recalcaron que estas combinaciones no reducen los efectos del alcohol en el cuerpo, pese a la percepción común entre algunos consumidores.

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Otro de los riesgos identificados es la falsa sensación de recuperación que pueden generar estas bebidas, lo que podría incentivar un mayor consumo de licor. Esta situación, según las autoridades, incrementa la probabilidad de conductas de riesgo, especialmente en contextos nocturnos o de entretenimiento.

La alcaldía también recordó que estos productos deben contar con registro sanitario y no están autorizados para su venta en bares, discotecas o eventos como bebidas recreativas.

Asimismo, recomendó especial precaución en poblaciones vulnerables, como menores de edad o personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, el llamado de las autoridades es a priorizar el consumo de agua, mantener hábitos responsables y evitar este tipo de combinaciones, mientras se refuerza la vigilancia sanitaria en la ciudad.

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