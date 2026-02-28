Resumen: Cámaras grabaron a cuatro sujetos usando un colchón para abandonar un cadáver en Kennedy, Bogotá. La Fiscalía investiga la identidad de la víctima.

¡Qué horror! Usaron un colchón para dejar un cadáver en plena calle de Kennedy

La criminalidad en la capital no da tregua y esta vez el escenario de un aterrador hallazgo fue la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

En la noche del pasado domingo 22 de febrero, residentes del sector quedaron fríos al descubrir que un cuerpo humano sin vida había sido dejado en plena vía pública.

Lo que más ha causado impacto es el cinismo con el que actuaron los responsables, pues según grabaciones de cámaras de seguridad, el crimen fue planeado para no dejar rastro ante los ojos de los vecinos, utilizando elementos domésticos para ocultar la macabra maniobra.

En los videos, que ya están en manos de los investigadores, se observa el momento exacto en el que un vehículo se detiene en una calle solitaria.

Del carro descienden cuatro sujetos que, con una frialdad pasmosa, sostienen una especie de colchón para crear una barrera visual y evitar que posibles testigos o cámaras captaran el momento en que arrojaban el cadáver a la calle.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida permanece como un misterio, al igual que el paradero de los cuatro verdugos que huyeron del sitio tras cumplir su cometido.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y está a la espera de que Medicina Legal entregue los resultados de la necropsia para determinar las causas de la muerte y lograr la plena identificación.

