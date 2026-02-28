Resumen: ¡Bello rueda a otro ritmo! Lo que empezó como un parche de amigos hace 13 años, hoy es el motor que mueve a miles de ciclistas en el norte.

¡13 años dándole al pedal! Bellocicleta: El parche que enseña a vivir sin tanto humo

Lo que comenzó hace 13 años como un simple “parche” de amigos, hoy es “Bellocicleta”, una incubadora social que ha transformado a Bello en el epicentro del ciclismo urbano en la región.

Con una cita inamovible todos los jueves a las 8:00 p.m. en la choza Marco Fidel Suárez, este colectivo ha logrado convocar en sus mejores épocas hasta a 700 personas, fomentando una autonomía que va desde aprender a despinchar hasta crear clubes de montaña.

Esta cultura del pedal ha dado frutos inesperados, convirtiéndose en el semillero de grandes campeones como Jerónimo y Juan José Calderón, quienes pasaron de las rodadas familiares nocturnas a ser destacados ciclistas internacionales.

El impacto de Bellocicleta no se queda en lo recreativo; su gestión ha sido fundamental para que la estación Bello del Metro sea hoy la que más ingresos de bicicletas registra en todo el sistema, con un crecimiento del 69% en viajes intermodales durante el último año.

Además, el colectivo ha sido voz cantante en la creación de la Mesa Metropolitana de la Bicicleta y en la llegada del sistema EnCicla al municipio, demostrando que el ADN textilero de Bello siempre ha estado ligado a las dos ruedas.

Bellocicleta se ha consolidado como un espacio de salud mental y pausa activa para los bellanitas, probando que para mejorar el aire que respiramos no basta con restricciones, sino que hace falta voluntad colectiva.

