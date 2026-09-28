Resumen: El alcalde de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, defendió la regulación de las rentas cortas en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) bajo la premisa de que "regular no es prohibir" ni atentar contra la propiedad privada o la libre empresa. El mandatario sostuvo que, aunque el turismo es un motor económico clave, su gestión priorizará la tranquilidad y el costo de vida de las familias locales, al tiempo que rechazó las acusaciones de "socialismo", cuestionó los intereses y la financiación del lobby opositor y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a los políticos que buscan favorecer a unos pocos sobre el interés general.

«Hagan el lobby delante de la ciudadanía»: Fico Gutiérrez defendió la regulación a las rentas cortas en Medellín

En medio del debate sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, fijó una postura firme frente a la regulación de las rentas cortas de vivienda en la ciudad. A través de un mensaje a la ciudadanía, el mandatario argumentó que la medida busca proteger a las familias locales y el acceso a la vivienda, descartando que la iniciativa represente un ataque a la propiedad privada o a la economía local.

«Regular no es prohibir», sostuvo Gutiérrez, señalando que, aunque el turismo es un sector clave para el desarrollo económico de la capital antioqueña, su crecimiento debe darse de forma organizada. Según el alcalde, la proliferación sin control del alquiler vacacional impacta directamente en el costo de vida de los habitantes, por lo que la prioridad de la administración debe ser la protección del precio y la tranquilidad del entorno residencial familiar.

Frente a las críticas de sectores opositores que han tildado la propuesta de «socialismo», el mandatario fue enfático en desestimar las acusaciones y reiteró su compromiso con el modelo de libre mercado. «Quien tiene propiedades las seguirá teniendo, nadie se las puede arrebatar. Defiendo la libre empresa y la propiedad privada, y defiendo a las familias de Medellín que claman por esto», afirmó.

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El alcalde también cuestionó la injerencia de grupos de presión en el debate y la financiación de campañas contrarias a la medida, pidiendo transparencia a quienes adelantan gestiones en el Concejo y la opinión pública. Asimismo, advirtió que señalará a aquellos dirigentes políticos que privilegien los intereses de particulares por encima del beneficio colectivo.

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Con la mira puesta en las discusiones del POT y la dinámica política de la ciudad, Gutiérrez llamó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes («con los ojos muy abiertos») y aseguró estar listo para dar el debate en defensa de la población medellinense.

«Hagan el lobby delante de la ciudadanía»: Fico Gutiérrez defendió la regulación a las rentas cortas en Medellín