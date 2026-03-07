Resumen: La DIAN confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de citas. La entidad aseguró que la información tributaria no fue vulnerada, deshabilitó temporalmente la plataforma y denunció un presunto intento de extorsión ante las autoridades.

¡Hackeo a la DIAN! Confirman acceso indebido a datos personales y denuncian intento de extorsión

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que detectó un incidente de ciberseguridad que afectó el sistema utilizado para programar citas con los ciudadanos. Según explicó la entidad, se trató de un acceso no autorizado que comprometió información personal de algunos usuarios de esta plataforma digital.

De acuerdo con el reporte oficial, el sistema involucrado fue el de agendamiento virtual, el cual fue desarrollado por el proveedor tecnológico CIEL Ingeniería, encargado de esa herramienta. Tras realizar revisiones técnicas y análisis especializados, la entidad concluyó que la intrusión se limitó a datos personales asociados a ese servicio.

La DIAN aclaró que la información relacionada con las obligaciones tributarias y aduaneras de los contribuyentes no resultó comprometida durante el incidente. Asimismo, indicó que las contraseñas y credenciales utilizadas para acceder a los sistemas institucionales continúan protegidas y no fueron afectadas por el ataque.

Sistema de citas fue suspendido de manera preventiva

Luego de identificar la situación, la entidad tomó la decisión de desactivar temporalmente el sistema virtual de citas mientras se adelantan revisiones técnicas y se refuerzan los mecanismos de seguridad de la plataforma.

Pese a esta medida, la DIAN aseguró que sus funciones principales no se han visto afectadas y que los servicios tributarios y aduaneros continúan operando con normalidad. Los trámites que realizan los ciudadanos siguen disponibles a través de los canales habituales.

La entidad también recordó que mantiene habilitados 56 puntos de atención presencial en diferentes regiones del país, los cuales continúan prestando servicio a los usuarios que requieren realizar gestiones o recibir orientación.

Activan protocolos de seguridad tras detectar el ataque

Tras confirmar el acceso indebido, la DIAN activó los procedimientos institucionales diseñados para responder a incidentes de seguridad informática. Estas acciones incluyen la desactivación temporal de los servicios comprometidos y la implementación de medidas orientadas a evitar nuevos accesos no autorizados.

Actualmente la entidad trabaja de forma conjunta con el proveedor tecnológico responsable del sistema para revisar registros de actividad, realizar pruebas de seguridad y evaluar el comportamiento de las plataformas involucradas. También se están aplicando ajustes técnicos con el objetivo de fortalecer la protección de los sistemas y permitir que el servicio pueda restablecerse con garantías de seguridad.

#LoÚltimoDIAN | DIAN enfrenta incidente externo de ciberseguridad en sistema de agendamiento de citas

La entidad informa que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada y que las contraseñas y credenciales de acceso se… pic.twitter.com/KlpZM48lIz — DIANColombia (@DIANColombia) March 6, 2026

Caso fue llevado ante autoridades judiciales

Además de las acciones técnicas, la DIAN informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo ocurrido. El proceso busca esclarecer un presunto intento de extorsión relacionado con el incidente informático, así como determinar posibles responsabilidades penales.

Paralelamente, la entidad reportó el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad encargada en Colombia de supervisar la protección de los datos personales.

Desde la institución señalaron que se han adoptado medidas técnicas, administrativas y legales para manejar la situación y garantizar la protección de la información pública mientras avanzan las investigaciones.

Canales habilitados para los ciudadanos

Mientras el sistema virtual de citas permanece fuera de servicio, los ciudadanos pueden continuar accediendo a los servicios de la entidad mediante la atención presencial en las sedes habilitadas en el país.

En el caso de quienes requieren programar citas relacionadas con devoluciones por pagos en exceso o por lo no debido en las direcciones seccionales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali, la DIAN habilitó la línea telefónica +57 601 489 9000.

Asimismo, las personas que tengan consultas o solicitudes pueden utilizar el sistema de PQRS disponible en el portal oficial de la entidad, a través del cual se continúan atendiendo las inquietudes de los usuarios mientras se restablece el servicio digital de agendamiento.