¡Hacinados y entre mugre! Rescatan a 34 animales y capturan a un traficante de fauna silvestre en Bogotá

Un operativo interinstitucional realizado en la Plaza Distrital de Mercado del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, permitió la incautación de 34 animales que eran comercializados de manera ilegal, así como la captura de una persona por el delito de tráfico de fauna silvestre.

La intervención se llevó a cabo tras denuncias ciudadanas y en el marco del Acuerdo Distrital 801 de 2021, normativa que prohíbe la venta de animales vivos en las plazas de mercado de Bogotá. Durante las labores de inspección, las autoridades hallaron seis cobayos, cinco pericos australianos, ocho conejos y 16 hámster en varios establecimientos del lugar.

Según informaron las entidades participantes, los animales se encontraban en condiciones inadecuadas de bienestar, evidenciando situaciones de hacinamiento, alojamientos deteriorados, sucios y no aptos para su cuidado, lo que representaba un riesgo para su salud e integridad.

En el mismo procedimiento fueron incautados siete pericos bronceados, especie catalogada como fauna silvestre, lo que derivó en la captura de una persona por parte de la Policía de Bogotá por el presunto delito de tráfico de fauna silvestre.

Esto le podría interesar: La Selección Colombia femenina Sub-20 intensifica su preparación en Bogotá

El operativo contó con la participación de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidades que reiteraron el llamado a la ciudadanía para no participar en la compra o venta de animales vivos y denunciar este tipo de prácticas ilegales.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Canales de denuncia por maltrato animal

El IDPYBA recordó que la ciudadanía puede reportar presuntos casos de maltrato animal a través de la Línea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801, disponible todos los días entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, están habilitados el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co y la Línea de Emergencias 123, especialmente en casos de flagrancia o cuando el animal se encuentre en riesgo vital.

Las autoridades señalaron que, al momento de realizar una denuncia, es fundamental aportar información de contacto y evidencias que permitan evaluar la gravedad del caso. Estos reportes son analizados por especialistas, quienes clasifican la situación como leve, media o alta, dependiendo del nivel de riesgo para la vida y el bienestar del animal.

Finalmente, las entidades destacaron que la participación ciudadana y la denuncia oportuna son claves para la protección efectiva de los animales y para prevenir situaciones que pongan en peligro su vida, salud e integridad física y emocional.