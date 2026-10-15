Resumen: Federico Gutiérrez celebró la captura de alias 'Waoo', de 21 años, señalado por el homicidio de Esteban Ramírez durante un robo en Belén.

‘¡Lo dijimos y cayó!’: Fico Gutiérrez celebra la captura de alias ‘Waoo’ por el crimen de Esteban Ramírez

«Lo dijimos y cayó. ¡Y vamos por todos los demás!». Con ese mensaje en ‘X’, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura de alias ‘Waoo’, un hombre de 21 años señalado de participar en el homicidio de Esteban Ramírez, asesinado durante un robo en el barrio Belén Rosales.

En su publicación, el mandatario aseguró que en la ciudad no descansan hasta encontrar a quienes le hacen daño a la gente. También recordó que la Administración se había comprometido a dar con los responsables del crimen y afirmó que ese compromiso se está cumpliendo.

Gutiérrez describió el homicidio como un hecho que «nos duele y nos indigna». Atribuyó el avance de la investigación al trabajo de la Policía y la Fiscalía, que permitió capturar a uno de los presuntos responsables. «Ahora deberá responder ante la justicia», escribió.

«En Medellín no olvidamos, no nos rendimos»: el mensaje de Fico

El alcalde dirigió buena parte de su mensaje a los delincuentes. Les advirtió que en Medellín no se olvida, no hay rendición y no se va a permitir que alguien crea que puede asesinar a una persona y quedar impune.

«Los buscamos, los encontramos y los ponemos a disposición de las autoridades», agregó el mandatario en su publicación.

Gutiérrez también envió un mensaje a los familiares de la víctima: les dijo que no están solos y que la búsqueda no se detendrá hasta encontrar a todos los responsables del homicidio. Cerró su pronunciamiento con una frase contundente: «¡En Medellín, el que la hace, la paga!».

El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, también se refirió al caso. Afirmó que en Medellín no se permitirá que los delincuentes conviertan un robo en una sentencia de muerte, y explicó que se están fortaleciendo las capacidades de investigación y el uso de la tecnología para identificar a los autores de este tipo de crímenes.

Villa Mejía añadió que quien piense que puede robar, disparar y quitarle la vida a una persona en las calles de la ciudad sin consecuencias está equivocado. También aseguró que la criminalidad tendrá que responder ante la justicia.

El homicidio de Esteban Ramírez ocurrió el 18 de septiembre de 2026. El hombre, de 37 años, era de Armenia y estaba de visita en Medellín. Esa noche había compartido con su hermana en un establecimiento de comidas rápidas de la carrera 70.

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Cuando ambos se movilizaban en su vehículo, los interceptaron dos hombres en una motocicleta. Los delincuentes les robaron dos celulares y una cadena de oro. Luego, uno de ellos le disparó a Esteban, quien fue llevado a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas.

La captura del presunto responsable la realizaron la Policía Nacional, a través de la Sijín, y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Alcaldía de Medellín. El procedimiento se hizo por orden judicial en una vía pública del barrio Aranjuez.

Para llegar hasta él, los investigadores hicieron entrevistas, labores de vecindario y revisión de cámaras públicas y privadas. Con el sistema de videovigilancia del 123 lograron identificar la placa de la motocicleta y después siguieron su recorrido a través de cámaras LPR.

La investigación también permitió establecer que los presuntos agresores habrían seguido a las víctimas desde el establecimiento comercial antes del asalto. Durante la captura, las autoridades incautaron un teléfono celular con tarjeta SIM.

Según la hipótesis de las autoridades, el robo habría sido el móvil del homicidio. Sin embargo, la investigación continúa para determinar si otras personas participaron en el crimen.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado y agravado.

Como en todo proceso penal, el señalado conserva la presunción de inocencia mientras la justicia define su responsabilidad en el caso de Esteban Ramírez.

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