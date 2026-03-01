Irán confirma la muerte del Ayatolá: se barajan nombres para sucederle

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una serie de reportes cruzados ha sido confirmado por las fuentes oficiales en Teherán: el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, ha muerto.

El deceso se produjo tras una sorpresiva y masiva ofensiva aérea ejecutada este sábado por fuerzas de Estados Unidos, con el apoyo estratégico de Israel, que tuvo como objetivos principales el aparato de seguridad, sectores militares y complejos nucleares del régimen.

El Gobierno iraní ha declarado siete días de luto nacional y festivos en todo el país, calificando el ataque como un “gran crimen” que no quedará impune. Por su parte, la Guardia Revolucionaria (CGRI) emitió un comunicado prometiendo una “respuesta contundente” contra los objetivos occidentales.

Tres décadas de poder absoluto y controversia

Jamenei se mantuvo durante más de 30 años como la figura central de la teocracia iraní. Su mandato se caracterizó por:

Línea dura internacional: Una proyección regional agresiva y un discurso de confrontación permanente con Occidente.

Represión interna: Políticas conservadoras estrictas, incluyendo la imposición del velo obligatorio y la contención violenta de movimientos disidentes.

Control total: Como Comandante en Jefe del Ejército y jefe del imperio financiero Setad, su poder era absoluto sobre los 90 millones de habitantes de Irán.

¿Quién gobernará Irán ahora? El proceso de sucesión

Con la muerte del Guía Supremo, la Constitución iraní activa un mecanismo de emergencia para evitar el vacío de poder. Mientras se elige un sucesor definitivo, un consejo interino asumirá las riendas del país, integrado por:

El Presidente de la República.

El Jefe del Poder Judicial.

Un clérigo de alto rango del Consejo de Guardianes.

La decisión final recae en la Asamblea de Expertos, un cuerpo de 88 clérigos encargados de evaluar y seleccionar al nuevo Líder Supremo.

Los nombres que suenan para suceder a Jamenei

La sucesión es compleja y se desarrolla en un clima de extrema tensión militar. Los analistas internacionales barajan tres nombres principales:

No se descarta la aparición de un líder de perfil bajo o desconocido que logre el consenso de las facciones clérigas y militares.