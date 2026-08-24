Resumen: La abogada y consultora Lina María Higuita presentó su libro Hacer política sin perder el alma, una obra basada en su amplia trayectoria en el sector público que invita a ejercer el poder con ética, carácter y vocación de servicio. Más allá de las divisiones ideológicas entre izquierda y derecha, la autora plantea que la función pública no debe ser sinónimo de corrupción ni ambición, demostrando que es posible gobernar con alta responsabilidad institucional sin renunciar a la integridad ni a los principios personales.

«Hacer política sin perder el alma»: el nuevo libro de Lina María Higuita que invita a gobernar sin perder la esencia

En una época marcada por la polarización y el creciente desencanto ciudadano hacia sus dirigentes, la abogada y escritora Lina María Higuita presenta su más reciente obra: «Hacer política sin perder el alma». En una reveladora entrevista con Minuto30, la autora compartió los detalles de este libro, el cual busca recordar que el poder es temporal y que la política, lejos de ser sinónimo de corrupción, debe ser un acto de servicio.

De la ilusión de la infancia a la realidad del Estado

La relación de Higuita con la política no es nueva; nació en su infancia, en un hogar donde se respiraba el ambiente electoral entre empaque de votos, pegada de afiches y discursos. Sin embargo, fue su amplia trayectoria profesional la que la llevó a escribir esta obra. Tras conocer el Estado desde adentro, la autora fue testigo de las dos caras del poder: por un lado, la de servidores públicos honestos y con vocación; por el otro, la de personas transformadas por el ego, para quienes conservar el poder se volvió más importante que el propósito inicial de servir.

«No lo escribí porque haya dejado de creer en la política. Todo lo contrario. Lo escribí porque todavía creo en ella y porque estoy convencida de que podemos hacerla mejor», afirmó Higuita, destacando que su obra se centra en el carácter de quien llega a gobernar y en la importancia de no perder los principios al tomar decisiones.

Un mensaje más allá de la izquierda y la derecha

Frente al álgido debate ideológico que divide al país, la escritora es enfática: su libro no es de izquierda ni de derecha. Su mensaje apunta a elementos que considera fundamentales antes de cualquier ideología, como la calidad humana, la preparación y la responsabilidad de los gobernantes.

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Para Higuita, la polarización ha llevado a la sociedad a reducir la política a un simple bando, omitiendo preguntas cruciales a la hora de elegir: ¿Es una persona preparada? ¿Conoce el Estado? ¿Es honesta? Asimismo, comprende el miedo y la «pereza» que muchos sienten hoy por la política, pero advierte que alejarse no es la solución, pues las decisiones gubernamentales terminan afectando la vida diaria de los ciudadanos. «Se puede hacer política y seguir siendo una buena persona. Se puede ejercer poder sin convertirse en esclavo de él», enfatiza.

Una voz autorizada desde la experiencia

Lina María Higuita no habla desde la teoría pura, sino desde la práctica. Es abogada especialista en Derecho Administrativo, Comercial y Gestión del Talento Humano. Su amplia hoja de vida incluye el paso por entidades clave como la Alcaldía de Medellín, la Personería, la Contraloría General de la ciudad, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Hospital General. Además, ha asesorado a cerca de 90 entidades públicas en todo el país.

Aunque es autora de otros textos sobre administración pública, reconoce que este libro es diferente. No está escrito solo desde su rol de abogada o consultora, sino desde la aguda observación del comportamiento humano frente al poder.

«Hacer política sin perder el alma» no pretende ser un manual para ganar elecciones, sino una guía ética para quienes ejercen el liderazgo, para los que sueñan con hacerlo y para los ciudadanos que desean entender a quién le entregan su confianza.

Como lo resume la misma autora con una frase contundente que enmarca el propósito de su obra: “No es difícil entrar a la política. Lo difícil es no dejar de ser uno mismo cuando estás adentro”.

Para los interesados, el libro ya se encuentra disponible en las principales librerías del país (Librería Nacional, Panamericana y Lerner), a través de Buscalibre.com, o directamente con la autora a través del correo linama39@gmail.com o en su perfil de Instagram @linahiguitar.

«Hacer política sin perder el alma»: el nuevo libro de Lina María Higuita que invita a gobernar sin perder la esencia