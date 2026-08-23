La vieja costumbre del Medellín

Resumen: La historia del ‘Decano’ está sembrada de estas “coincidencias”. Cuando un equipo necesita un resultado para salvarse, para clasificar, para romper un récord o para respirar, el rojo aparece como el escenario ideal

Hay hábitos que se convierten en identidad. En el Deportivo Independiente Medellín existe uno que trasciende generaciones, técnicos y plantillas: la generosidad inoportuna.

Esa costumbre, casi ritual, de entregarle al rival exactamente lo que necesita en el momento preciso. No es azar. Es una marca registrada. El ejemplo más reciente es brutalmente claro. Cúcuta Deportivo, asfixiado en la zona del descenso, llegó al Atanasio Girardot con la obligación de ganar. No había margen para el empate ni para la derrota. Y el ‘Medallo’, como tantas veces, se prestó al libreto. Derrota 0-1, gol de Jaime Peralta y un triunfo vital para el equipo fronterizo que le permitió salir del fondo de la tabla del promedio. El Poderoso, nuevamente, se transformó en el benefactor involuntario de quien más lo necesitaba.

No es un caso aislado. La historia del ‘Decano’ está sembrada de estas “coincidencias”. Cuando un equipo necesita un resultado para salvarse, para clasificar, para romper un récord o para respirar, el rojo aparece como el escenario ideal. Dayro Moreno lo sabe mejor que nadie. El 16 de marzo de 2024, vistiendo la camiseta del Once Caldas, convirtió ante el Medellín el gol que lo convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Superó los 224 de Sergio Galván Rey con un tanto agónico que no solo le dio el triunfo a su equipo, sino que escribió su nombre en mayúsculas. El Atanasio, otra vez, fue el escenario donde el rival encontró su momento eterno.

Se puede rastrear la misma lógica en múltiples capítulos: equipos al borde del abismo que encuentran oxígeno frente al ‘Rey de Corazones’; jugadores que alcanzan marcas personales o colectivas precisamente cuando se miden al rojo; clasificaciones que se desbloquean o títulos que se consolidan a costa del Poderoso.

No es que el Medellín pierda siempre. Es que pierde —o regala— cuando el contexto exige que el otro gane. Esa es la diferencia. Esa es la costumbre. Ahora llega Juan Fernando Quintero, el regreso más emotivo de los últimos años. El ídolo, el filtrador de balones, el dueño de pases magistrales que iluminan cualquier cancha. Bienvenido sea. Pero hay que decirlo con crudeza: de poco sirve tener a un jugador de esa categoría si no hay quien meta la pelota.

Quintero puede dibujar la jugada perfecta una y otra vez; si delante no hay un delantero con olfato, definición y personalidad, esos pases se convierten en simples estadísticas bonitas. El Medellín actual no tiene esa respuesta en el área rival. Los delanteros de turno no generan la sensación de peligro constante ni la contundencia que exige un equipo que presume de grandeza. Y en el otro arco ocurre algo similar. Salvador Ichazo no es el arquero que este Medellín necesita. Puede tener experiencia y momentos, pero no transmite la seguridad ni el liderazgo que un club de esta tradición exige bajo los tres palos. Cuando el equipo más necesita una atajada decisiva o una presencia dominante, el uruguayo no logra imponer esa autoridad. La portería del Poderoso no puede ser un puesto de tránsito o de promedio: debe ser un muro.

Así se construye el círculo vicioso. Un mediocampista de élite que no encuentra receptor, delanteros que no definen, un arquero que no contagia confianza… y un equipo que, cuando el rival más lo necesita, vuelve a hacer de anfitrión generoso.

La historia no se cambia con discursos ni con fichajes mediáticos. Se cambia cuando se deja de aceptar como natural lo que es, en realidad, una falla estructural y cultural. El Medellín no puede seguir siendo el club que facilita la vida ajena. No podemos seguir con la vieja costumbre de regalarle al rival el resultado que necesita.