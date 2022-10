[VIDEO] Habló el padre de familia que intentó romper candados puestos por estudiantes en colegio de Chigorodó

Luego de las críticas por haber intentado romper con una almádana, los candados puestos por estudiantes para cerrar el colegio Los Andes de Chigorodó, en protesta contra la rectora, el padre de familia argumentó por qué tomó esa decisión.

“A los que están protestando no los critico, lo pueden hacer libremente, pero no estoy de acuerdo que le echen candado a la puerta, porque están dejando los niños expuestos a que un carro los atropelle. Por eso fui a quitar el candado, no fui a pegarle a nadie”, inició diciendo Pablo Grandet, a través de un video.

En las imágenes, el padre de familia dice que, así como ellos usaron la libre expresión para poner las cadenas, él haciendo uso de ese derecho intentó quitarlas:

“Si los alumnos no querían recibir clases es problema de ellos, pero deben estar dentro del colegio. Vi la policía nacional, me acerco, pido permiso, ellos me dicen que no se meten en eso, yo procedo y traté de reventar el candado, pero eso estaba muy duro, pero lo hice para defender el derecho de estudio de mi hija, porque lo están vulnerando”, relató.

Además, dijo que los únicos perjudicados con el cierre del colegio son los alumnos: “Jóvenes que están haciendo eso, no saben lo que hacen, no participen en eso, después a fin de año ustedes son los perjudicados recuperando. No lo hice con agresividad hacia ninguna persona, tuve que darle duro al candado, pero no iba contra nadie”, agregó.

Hasta el momento el plantón continúa y la Secretaría de Educación municipal no se ha pronunciado sobre la situación.

