Habló el joven que rescataron tras ser arrastrado por la quebrada La Loca en Bello

Luego de que se conociera que dos jóvenes de 21 y 22 años de edad fueron arrastrados por la quebrada La Loca en Bello, en la madrugada del pasado lunes, 21 de marzo, pero uno fue rescatado con vida y el otro, Juan Camilo Duque, aún sigue desparecido, salieron a la luz los angustiantes momentos que vivió el joven rescatado.

Los momentos de angustia que vivió este joven

Y es que el joven rescatado de 21 años de edad, identificado como Isaac, relató que ese día iban para una fiesta en el barrio Manrique, pero estaba lloviendo muy fuerte, por lo que decidieron esperar a que escampara un poco en la casa de su madre ubicada en el barrio La Maruchenga Girasoles.

Sin embargo, de acuerdo al relato del joven, «para poder entrar y salir de este barrio, se necesita pasar por esta quebrada que va encima de la calle».

Cuando salieron, él dice que la quebrada no se veía tan alta, pero la corriente se los llevó.

«Cuando caíamos, yo intenté cogerme de lo que sentía con las manos, me intentaba agarrar de piedras pero eran muy lisas, mandaba la mano a lo que sintiera, sentí unas ramas, logré agarrarme y cuando sentí que ya estaba estable, me paré y empecé a gritar el nombre de Camilo a ver si estaba cerca. Como no lo veía ni sentía nada, empecé a gritar ¡ayuda!.».

El joven dice que una señora logró escucharlo, lo alumbró con el celular y se fue a pedir más ayuda. «Me tiran un lazo con un tronco, yo intento amarrarme el lazo en el pecho, el lazo se zafa y vuelvo y me agarro de la mata que había tomado al principio».

Al ver que el lazo se había soltado, el joven relata que se lo vuelven a tirar, se amarra el brazo derecho y entre cinco personas lo empiezan a halar, un señor le toma el brazo, lo hala, lo sacan, los vecinos le dieron cobijas y lo cambiaron de ropa, «pero yo les decía que buscaran a mi amigo, a camilo, que el estaba ahí, que yo no lo veía», dice.

Autoridades, organismos del socorro, unidades bomberiles y otras entidades, iniciaron el tercer día de búsqueda de Juan Camilo este miércoles, 23 de marzo; sin embargo, de acuerdo al relato del joven rescatado, lo han buscado hasta con drones, han enviado buzos, han buscado hasta el final del río y el reporte es negativo.

«Están como en la conclusión de que en el río no está», dice el joven, quien se encuentra a la espera de que su amigo sea encontrado.

#AEstaHora damos por terminado el segundo día búsqueda de Juan Camilo, terminamos los trabajos sin rastro aún del desaparecido.

Esperamos reanudar labores en las primeras horas de mañana.@BomberosBello1 @GribyrAntioquia #Emergenciaspolo@DefensaCivilCo #Guardabosquesquitasol pic.twitter.com/lIZJkbGVb4 — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) March 22, 2022