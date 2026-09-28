¡Les cayeron con toda! 36 capturados en Bogotá tras 15 allanamientos

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Resumen: 36 personas fueron capturadas en Bogotá tras 15 allanamientos relacionados con investigaciones por extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 36 personas luego de 15 diligencias de registro y allanamiento realizadas durante la última semana en diferentes sectores de la capital.

De acuerdo con la institución, los procedimientos hicieron parte de investigaciones relacionadas con delitos como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes. Como resultado de las acciones fueron incautadas 20 armas de fuego, 21 kilogramos de sustancias estupefacientes y más de $60 millones en efectivo.

Uno de los operativos se desarrolló en Ciudad Bolívar, donde dos personas fueron capturadas y son señaladas por las autoridades de pertenecer a la estructura denominada ‘La Plancha’. Según la investigación, estarían relacionadas con el homicidio del intendente Edilberto Pinilla, ocurrido el pasado 26 de agosto.

En la misma localidad fue detenido otro hombre señalado de exigir $2 millones a una persona para permitirle continuar con la construcción de una obra en un lote.

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Entre tanto, en San Cristóbal, unidades del GAULA capturaron a dos personas que, según la investigación, se identificaban como integrantes del denominado “Ejército 001 Gaitanista de Colombia”. Las autoridades las vinculan con presuntas exigencias económicas a transportadores informales del sector.

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Otro de los procedimientos se llevó a cabo en Kennedy, donde dos personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Durante este operativo fueron encontrados dos pistolas, un revólver, munición, marihuana, teléfonos celulares y $44 millones en efectivo.

La Policía indicó que mantendrá las labores de investigación y los operativos contra estructuras delincuenciales en Bogotá. La ciudadanía puede reportar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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