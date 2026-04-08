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Resumen: Medellín potencia el talento joven con formación en inteligencia artificial y programación. Más de 2.500 estudiantes ya dominan habilidades digitales STEM+H.

¡No se queden atrás! Más de 2 mil pelados en Medellín ya están volando con inteligencia artificial y robótica

La alcaldía Medellín ha reportado un avance significativo en la preparación técnica de sus jóvenes, logrando que más de 2.500 alumnos de instituciones oficiales se sumerjan en el aprendizaje de habilidades digitales de vanguardia.

Bajo el enfoque STEM+H, que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con las humanidades, la alcaldía busca dotar a las nuevas generaciones de herramientas críticas para enfrentar un mercado laboral cada vez más exigente.

Esta estrategia se materializa a través de programas bandera que ya recorren las aulas de la ciudad, enfocados en la resolución de problemas reales mediante la innovación.

Dentro de la oferta educativa destacan iniciativas como el Semillero STEM, Impacto Maker + IA y Creativos Digitales.

Estos espacios permiten que los estudiantes desarrollen destrezas en áreas estratégicas como la programación, el desarrollo de software y el manejo de inteligencia artificial.

Según explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, este impulso obedece a una gestión liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, orientada a conectar la formación académica con las necesidades del presente.

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El ecosistema de aprendizaje no se limita al aula tradicional, sino que se fortalece mediante convenios con aliados nacionales e internacionales. Esto ha permitido estructurar una ruta que incluye desde los primeros pasos en el pensamiento computacional hasta procesos de alta especialización como los bootcamps y las certificaciones técnicas.

Además, se han impulsado espacios inclusivos como el Club de Chicas Programadoras y las Olimpiadas STEM+ Colombia 2026, con el fin de cerrar la brecha de género en la tecnología y fomentar un enfoque ético en el uso de herramientas digitales.

Gracias a este despliegue, Medellín se mantiene en una fase de crecimiento sostenido dentro del Modelo de Madurez de Territorios STEM+H, diagnóstico avalado por la Fundación Siemens Stiftung.

Con la implementación de estos proyectos, la alcaldía no solo busca la excelencia académica, sino también consolidar un territorio donde el pensamiento innovador sea la base para transformar las realidades sociales, garantizando que el talento local esté a la altura de los estándares globales de la Cuarta Revolución Industrial.

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