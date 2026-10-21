Resumen: Un accidente en la autopista Medellín-Bogotá dejó un camión volcado en El Santuario y mantiene un carril restringido. Recomiendan precaución por la vía húmeda.

¡Camión se volcó en la autopista Medellín-Bogotá! Accidente en El Santuario complica la movilidad

Un accidente en la autopista Medellín-Bogotá complicó la movilidad durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, luego de que un camión se volcara en jurisdicción del municipio de El Santuario, en el Oriente antioqueño.

El incidente obligó a restringir parcialmente el paso vehicular en este corredor, especialmente para quienes se desplazan en sentido Bogotá-Medellín.

El siniestro se registró a la salida de El Santuario, cerca del sector conocido como Señor Caído, donde el vehículo de carga terminó volcado sobre la vía. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles permanece restringido, lo que genera dificultades para los conductores que se movilizan hacia el Valle de Aburrá.

La vía húmeda aumenta el riesgo para los conductores

A las afectaciones ocasionadas por el volcamiento se suman las condiciones climáticas registradas en la zona. Las precipitaciones han dejado la calzada húmeda y resbaladiza, una situación que puede dificultar las maniobras de frenado y aumentar el riesgo de nuevos accidentes.

Por este motivo, se recomienda a quienes transitan por el sector reducir la velocidad, conservar una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente al aproximarse al punto donde ocurrió el siniestro.

Los transportadores y conductores particulares también deben estar atentos a las indicaciones de las autoridades viales y de los organismos encargados de atender la emergencia, mientras avanzan las labores necesarias para recuperar la circulación.

El accidente en la autopista Medellín-Bogotá mantiene restricciones que pueden ocasionar demoras para quienes tienen como destino la capital antioqueña. Por ello, se aconseja salir con tiempo suficiente y conducir con especial cuidado mientras persistan las dificultades en el sector de El Santuario.

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Hasta el momento, la información suministrada no precisa si hubo personas lesionadas ni cuánto tiempo tardará en normalizarse por completo el tránsito.

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