Resumen: Tras una creciente súbita en la quebrada La Castro, en Villa Hermosa, las autoridades de Medellín retiraron 32 metros cúbicos de basura, incluidos colchones, muebles y equipos de sonido, que obstruían el cauce. La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar residuos y a tomar precauciones durante las lluvias para prevenir inundaciones y emergencias.

¡Había hasta equipos de sonido! Medellín retira toneladas de basura de la quebrada La Castro en Villa Hermosa

La Alcaldía de Medellín reforzó las acciones preventivas para disminuir el riesgo de emergencias asociadas a la acumulación de residuos en las quebradas, tras una creciente súbita registrada en la quebrada La Castro, ubicada en la comuna 8, Villa Hermosa. Aunque los primeros meses del año suelen presentar menores niveles de lluvia, las autoridades advierten que persisten episodios aislados de precipitaciones intensas que pueden provocar desbordamientos repentinos.

Como parte de la atención a la emergencia, equipos del Distrito retiraron más de 32 metros cúbicos de desechos, volumen equivalente a dos volquetas cargadas. Entre el material extraído se encontraron inodoros, colchones, muebles de madera y equipos de sonido, elementos que obstruían el cauce y reducían la capacidad de flujo del agua, aumentando el riesgo de inundaciones y afectaciones a las comunidades cercanas.

Las labores fueron realizadas con el apoyo de los Guardaquebradas y promotores ambientales, quienes trabajan de manera permanente en la protección y recuperación de estos ecosistemas. De forma paralela, la Secretaría de Gestión y Control Territorial identificó dos construcciones levantadas de manera irregular sobre el cauce, las cuales fueron demolidas debido al alto riesgo que representaban para la seguridad del sector.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente se insistió en que la gestión del riesgo no es solo una tarea institucional, sino un compromiso compartido con la ciudadanía. Las autoridades señalaron que arrojar residuos y escombros a las quebradas disminuye su capacidad hidráulica, favorece represamientos y puede desencadenar emergencias no solo en el punto donde se acumulan los desechos, sino también en zonas ubicadas aguas abajo.

Finalmente, el Distrito reiteró el llamado a la correcta disposición de residuos y al autocuidado, especialmente en temporada de lluvias, evitando ingresar a los cauces y a las orillas de las quebradas durante y después de las precipitaciones. Estas medidas, recalcaron, son clave para prevenir desastres, proteger el medio ambiente y salvaguardar la vida de las comunidades.