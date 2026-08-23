Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Erling Haaland sorprendió al dejar atrás su característica melena rubia y optar por un corte de cabello al cero antes del inicio de la temporada con el Manchester City. El delantero mostró el proceso en redes y recibió reacciones de Zlatan Ibrahimovic, su pareja y sus seguidores. El noruego explicó que buscaba comenzar el nuevo curso con una imagen renovada.

¡Haaland quedó irreconocible! El delantero sorprendió con radical cambio de look antes de volver a jugar

Erling Haaland decidió comenzar la temporada 2026/2027 con una apariencia completamente distinta. El delantero del Manchester City dejó atrás su característica cabellera rubia y apareció con el cabello rapado, un cambio que rápidamente llamó la atención dentro y fuera de las canchas.

El propio futbolista se encargó de mostrar la transformación en sus redes sociales. Junto a las imágenes del nuevo estilo escribió “Nueva temporada, nuevo corte”, mientras que en otra publicación acompañó su apariencia con la frase “Pelo corto, cero preocupaciones”.

El cambio no fue únicamente una modificación de imagen. En un video publicado en su canal de YouTube, el atacante noruego explicó que llevaba un tiempo considerando cortarse el cabello y que decidió hacerlo una vez terminó su participación en el Mundial, aunque finalmente esperó hasta el comienzo del nuevo curso deportivo.

“El cambio es bueno, no tienes que hacer esto ya. ¿Qué vamos a hacer hoy? Este hermoso cabello rubio, es hora de dejarlo ir. Estaba pensando en hacer esto justo después de la Copa del Mundo, pero estuvimos tan ocupados que no lo hice. La temporada empieza ahora, así que es hora de tener un nuevo comienzo y todo”.

Haaland contó qué lo llevó a cambiar de estilo

Durante el video, el atacante también habló sobre los comentarios que recibió antes de tomar la decisión. Algunas personas le habían recomendado conservar su cabello largo bajo la idea de que podría perder parte de su fuerza si se lo cortaba, una referencia relacionada con la historia bíblica de Sansón.

Sin embargo, Haaland siguió adelante con el cambio y optó por un estilo corto de inspiración militar. El futbolista incluso relacionó su nueva apariencia con los vikingos y explicó que llevar el cabello corto no representaba alejarse de esa referencia cultural.

El proceso fue registrado paso a paso y también permitió conocer las reacciones de algunas de las personas más cercanas al jugador.

Así reaccionaron Zlatan y la pareja de Haaland

Una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Zlatan Ibrahimovic, quien participó en el contenido compartido por Haaland y reaccionó con humor ante la transformación.

Esto le podría interesar: ¡Se calentó El Campín! Hinchas se enfrentaron e invadieron la cancha en partido Santa Fe-América: anuncian sanciones

El exdelantero sueco le preguntó si el cambio había sido consecuencia de una apuesta y posteriormente quiso saber si el nuevo corte tendría algún efecto sobre su desempeño.

“¿Ahora vas a ser más rápido o qué?”

La pareja del futbolista, Isabel Haugseng Johansen, tampoco ocultó su sorpresa al ver el resultado. En el video aparece durante el proceso y posteriormente reacciona al nuevo aspecto.

“Dios mío. Creo que quiero llorar. Me despertaré por la mañana pensando: ‘¿Quién es ese?’”.

Johansen aclaró que no tiene una preferencia marcada por el cabello largo o corto, aunque reconoció que necesitará acostumbrarse a la nueva imagen del jugador.

Después de terminar el corte, Haaland también mostró su apariencia a amigos y familiares mediante videollamadas para conocer sus reacciones.

El nuevo look llegó con el regreso de la Premier League

La transformación coincidió con el inicio de la nueva campaña del fútbol inglés. Haaland apareció con su nuevo estilo el 23 de agosto, cuando el Manchester City enfrentó al Bournemouth en el comienzo de la Premier League 2026/2027.

Antes de ingresar al terreno de juego, el delantero llegó al Etihad Stadium utilizando una gorra. Durante el calentamiento se la quitó y dejó ver públicamente su nuevo corte ante los aficionados.

Así, una de las características más reconocibles de Haaland durante sus primeras temporadas con el Manchester City quedó atrás, al menos por ahora.

Un goleador que mantiene números destacados

El cambio de apariencia ocurre mientras el delantero afronta una nueva temporada con grandes expectativas deportivas.

Haaland viene de terminar la campaña anterior como máximo goleador de la Premier League, después de marcar 27 goles en 35 partidos.

En la Champions League también registró cifras destacadas, con ocho goles en diez encuentros. Además, alcanzó los 57 goles en 58 partidos en la máxima competición europea.

Con el Manchester City, el atacante acumula 162 goles en 199 partidos, cifras que explican buena parte de las expectativas que existen sobre su rendimiento para la nueva temporada.

Su producción también ha sido determinante con la selección de Noruega. Durante la clasificación al Mundial marcó 16 goles en ocho partidos y posteriormente llegó al torneo como una de las principales figuras de su país.

Ahora, con una imagen renovada y después de dejar atrás su tradicional melena rubia, Haaland inicia una nueva temporada en Inglaterra con el objetivo de mantener su protagonismo como uno de los principales goleadores del fútbol internacional.