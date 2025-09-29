Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con John MacNamara, Encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., para discutir la cooperación en seguridad, inversión y la lucha contra la explotación sexual.

Medellín y Estados Unidos reafirman lazos de cooperación en seguridad e inversión

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con John MacNamara, encargado de negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, para reafirmar la importancia de la cooperación bilateral en temas clave para la ciudad y el país.

El encuentro, celebrado en la capital de Antioquia, fue destacado por ambos funcionarios en sus redes sociales.

Lea también: ¡Arranca el sueño mundialista! Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20

A través de su cuenta de X, el alcalde Gutiérrez dio una cálida bienvenida a MacNamara, enfatizando que la relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental y que «nadie la destruya». El mandatario paisa destacó los temas prioritarios en la agenda de cooperación:

Seguridad y Lucha contra la Explotación: El trabajo conjunto en seguridad y, crucialmente, en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Inversión y Empleo: Cooperación para generar inversión que se traduzca en empleo para los ciudadanos.

Cultura: Fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.

«Seguiremos trabajando juntos pensando en el futuro», concluyó el alcalde.

Por su parte, John McNamara, quien es miembro de carrera del Servicio Exterior y asumió su cargo en febrero de 2025, agradeció al alcalde Gutiérrez y confirmó que la conversación giró en torno al avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Estos planes, según el diplomático, buscan beneficiar a todos los colombianos y, específicamente, a la región antioqueña.

Gracias a mi parcero @FicoGutierrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a… pic.twitter.com/EBM7ToumKB — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 29, 2025

Más noticias de Medellín