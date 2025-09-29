La Selección Colombia Masculina Sub-20 arranca hoy, lunes 29 de septiembre, su participación en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

El equipo, dirigido por César Torres, tendrá su debut enfrentando a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m., hora colombiana y se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile.

La selección colombiana integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

Tras el debut de hoy, el calendario de la fase de grupos para Colombia continúa el jueves 2 de octubre ante Noruega a las 3:00 p.m.

¡Arranca el sueño mundialista! Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20

La tercera salida, en la fase de grupos, para la tricolor, continúa el domingo 5 de octubre frente a Nigeria a las 6:00 p.m.

La cita orbital se lleva a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

El certamen cuenta con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos. Para avanzar a la ronda de octavos de final, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo.

Adicionalmente, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos. A partir de los octavos de final, el torneo se jugará en formato de eliminación directa.

