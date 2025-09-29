¡Arranca el sueño mundialista! Hoy juega Colombia en el Mundial Sub-20

Minuto30
    Colombia Sub-20 arranca hoy su sueño mundialista en Chile 2025 contra Arabia Saudita por el Grupo F. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20, dirigida por César Torres, inicia hoy, lunes 29 de septiembre, su andadura en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025. El debut será a las 6:00 p.m. (hora colombiana) frente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca, por la primera fecha del Grupo F. Colombia comparte este grupo con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, y jugará sus siguientes partidos de fase de grupos el 2 de octubre ante Noruega y el 5 de octubre frente a Nigeria. Este torneo, que se celebra del 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas, cuenta con 24 selecciones, de las cuales avanzarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo, más los cuatro mejores terceros.

    La Selección Colombia Masculina Sub-20 arranca hoy, lunes 29 de septiembre, su participación en la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

    El equipo, dirigido por César Torres, tendrá su debut enfrentando a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F.

    El encuentro está programado para las 6:00 p.m., hora colombiana y se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile.

    La selección colombiana integra el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Todos los partidos de este grupo se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.

    Tras el debut de hoy, el calendario de la fase de grupos para Colombia continúa el jueves 2 de octubre ante Noruega a las 3:00 p.m.

    La tercera salida, en la fase de grupos, para la tricolor, continúa el domingo 5 de octubre frente a Nigeria a las 6:00 p.m.

    La cita orbital se lleva a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en cuatro ciudades chilenas: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

    El certamen cuenta con la participación de 24 selecciones divididas en seis grupos. Para avanzar a la ronda de octavos de final, clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo.

    Adicionalmente, los cuatro mejores terceros lugares entre todos los grupos. A partir de los octavos de final, el torneo se jugará en formato de eliminación directa.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

