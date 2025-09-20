Resumen: Federico Gutiérrez acusa a Petro de pactar con bandas criminales de Medellín para desestabilizarlo tras reportaje de RTVC sobre vínculos con la Oficina de Envigado.

Fico Gutiérrez acusa a Petro de pactar con bandas criminales de Medellín para desestabilizarlo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de redes sociales que el presidente Gustavo Petro estaría articulando acuerdos con bandas criminales de la capital antioqueña para desestabilizar su administración local.

Las declaraciones se realizaron tras la emisión de un reportaje por parte de RTVC Noticias, donde antiguos cabecillas de la Oficina de Envigado hicieron señalamientos comprometedores contra el mandatario paisa. Ante estas revelaciones, Gutiérrez no dudó en salir al paso.

«La llamada ‘Paz Total’ no es más que un pacto con los peores delincuentes del país», manifestó el alcalde, quien además sugirió que estas alianzas buscarían consolidar el control territorial en Medellín.

En sus declaraciones, Gutiérrez identificó específicamente a alias ‘Douglas’ como el articulador de esta supuesta venganza política, recordando las amenazas que habría recibido de este jefe criminal en semanas anteriores. Según el mandatario local, este mismo sujeto ahora gozaría de la protección del gobierno nacional para emprender acciones de retaliación en su contra.

La arremetida del alcalde también se extendió hacia RTVC, el sistema de medios públicos que difundió las polémicas declaraciones. Gutiérrez calificó al canal como una herramienta propagandística del ejecutivo nacional, diseñada para atacar sistemáticamente a los sectores de oposición.

Las declaraciones del alcalde de Medellín contra RTVC se unen a las recientes denuncias por la presunta falta de independencia editorial y alineamiento con las directrices gubernamentales. Y por la promoción de un documental sobre la vida del presidente Petro, en donde aseguran las denuncias, que vulnera la norma que prohíbe contenidos que enaltezcan a funcionarios públicos en ejercicio.

El alcalde cerró su mensaje ratificando su compromiso a combatir a las organizaciones criminales que afecten la seguridad de Medellín.

Que bajo has caído Petro.

En esto consiste el pacto de la picota, traducido en la llamada “Paz Total” de Petro con los peores criminales y consolidándose con el Tarimazo en Medellín con los jefes de las bandas que capturamos en nuestra pasada Alcaldía y quienes me han querido… pic.twitter.com/ST6RLKxxpG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 20, 2025

