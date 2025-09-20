Team Medellín EPM busca su sexto título del Clásico RCN: «El Duelo de Titanes» Inicia en Urabá

El Team Medellín EPM arrancó la disputa del Clásico RCN, conocido como “El Duelo de Titanes”.

El equipo antioqueño va con el objetivo de conseguir su sexto título consecutivo, tras haber ganado la competencia ininterrumpidamente desde 2019 hasta 2023.

La carrera se llevará a cabo desde hoy 20 hasta el 28 de septiembre, iniciando en Apartadó, en el Urabá antioqueño, y culminando en Cali.

El segundo día de competencia, la caravana ciclística llegará a Medellín, específicamente al Cerro El Volador, donde se espera una gran «fiesta del deporte nacional».

El equipo, dirigido por José Julián Velásquez y Felipe Laverde, llega en «un gran estado de forma».

Esto tras buenos resultados en la Vuelta a Colombia, su gira por Estados Unidos y la reciente Vuelta a Boyacá.

La nómina está encabezada por ciclistas de gran experiencia como Óscar Sevilla y el actual subcampeón de la Vuelta a Colombia, Diego Camargo.

Se destacan, además, corredores como Wilmar Paredes, Julián Cardona, Óscar Fernández, Robigzon Oyola, Víctor Ocampo y Brayan Sánchez.

La escuadra incluye a dos ciclistas sub-23: Daniel Chavarría y Yonatan Castro, este último el reciente campeón de la Vuelta a Boyacá en su categoría.

Los líderes del equipo expresaron su optimismo y cautela ante el desafío. Diego Camargo señaló: «Es una carrera muy bonita, que me gusta mucho y venimos con un equipo bastante fuerte.

Camargo agregó que “sabemos que no es fácil, pero venimos a luchar hasta el final por el título”.

Finalmente el corredor del equipo antioqueño indicó que “va a ser un recorrido bastante exigente, la temperatura va a contar mucho en este Clásico y hay que tener cuidado en todas las etapas».

Por su parte, Óscar Sevilla indicó que “estamos con ilusión, con muchas ganas, con muchas ilusiones puestas en el equipo de conseguir un título más del Clásico RCN”.

Sevilla agregó que sabemos que no es fácil, la carrera es compleja, el nivel es altísimo, el recorrido y los pisos térmicos que vamos a tocar y tenemos un buen equipo para hacer una buena carrera”.

El Clásico RCN tendrá un recorrido de más de 1.200 kilómetros que atravesará los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Etapas del Clásico RCN

– Etapa 1: Apartadó – Turbo – Apartadó – Mutatá – 148,3 kilómetros.

– Etapa 2: Santa Fe de Antioquia – Medellín – 58,6 kilómetros.

– Etapa 3: Santuario – Puerto Salgas – 182,3 kilómetros

– Etapa 4: La Dorada – Facatativá – 142,1 kilómetros.

– Etapa 5: Funza – Ibagué – 196 kilómetros.

– Etapa 6: Venadillo – Manizales – 168,1 kilómetros.

– Etapa 7: Villa María – Pereira – 201,6 kilómetros.

– Etapa 8: Pereira – Buga – 135,9 kilómetros.

– Etapa 9: CRI – Cali – Cristo Rey – 12,6 kilómetros.