¿Será que se ajuicia? Gustavo Torres tendría otra oportunidad con Osorio, e iría al América

Juan Carlos Osorio inició su proceso como técnico de América de Cali, y estaría contando con algunos jugadores que ya dirigió, como Gustavo Torres.

Según se pudo conocer, el técnico risaraldense tendría en los planes a Torres, con quien ya compartió equipo en Nacional, pero que por la indisciplina del futbolista lo apartó del puesto.

Osorio fue duramente criticado en su momento cuando apoyó a Torres y dijo que él era un jugador importante para su esquema en el equipo.

Incluso, antes de la pandemia Gustavo era titular en el equipo y además era pieza clave, por su buen juego aéreo y los regates.

Sin embargo, en medio de la pandemia el jugador al parecer no se presentó a los entrenamientos por estar, según algunos periodistas, de fiesta en el Valle del Cauca. Eso le valió para salir del equipo, y llegar a Brasil, donde tampoco salió figura, y sí fue noticia por su comportamiento.

Ahora, Osorio parece darle una segunda oportunidad, aunque algunos periodistas creen que llegará con un contrato condicional, donde dependiendo de su disciplina, podría abandonar el club sin indemnización alguna.

TULIO CONTUNDENTE CON EL TEMA GUSTAVO TORRES

"A mí me GUSTA y a OSORIO también pero NO depende de NOSOTROS. Talento sin DISCIPLINA no sirve"

En #dialogos con @ElPetisoArango pic.twitter.com/b70kxl3MRF

— Pasión de un Pueblo (@PduPOficial) June 18, 2021