Tite destacó las virtudes de la Selección Colombia

El director técnico de la Selección Brasil, Tite, destacó la virtudes de Colombia, previo al partido de la cuarta fecha de la Copa América 2021.

El entrenador destacó el talento y las diferentes fórmulas que puede tener el sistema ofensivo de la ‘Tricolor’.

Mencionó de manera particular algunos jugadores a tener en cuenta, entre los que mencionó a Juan Guillermo Cuadrado y a Duván Zapata.

Asimismo, el orientador destacó la trayectoria del guardián del arco de la ‘Tricolor’, David Ospina.

Tite manifestó que la idea es salir a buscar una nueva victoria este miércoles en la Copa América, pero subrayó en que no se pueden desconocer las virtudes del rival.

Previo a los partidos de este miércoles, Brasil lidera la tabla de posiciones del grupo B, con siente puntos, seguido de Colombia, que se ubica segundo con cuatro unidades.

La Selección ‘Canarinha’ se enfrentará con el equipo ‘cafetero’ es miércoles a partir de las 7:00 de la noche en Río de Janeiro.

O último encontro entre as duas equipes foi em setembro de 2019. Em Miami (EUA), Brasil e Colômbia ficaram no empate por 2 a 2. Casemiro e Neymar marcaram os gols da #SeleçãoBrasileira. Relembre o gol do nosso camisa 5!

🇧🇷 x 🇨🇴 – 21h | #BRAxCOL #VibraOContinente pic.twitter.com/cYdGP4ba96

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 23, 2021