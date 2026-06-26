Resumen: Gustavo Petro confirmó que liderará la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y aseguró que el Pacto Histórico defenderá las reformas sociales desde el Congreso.

Gustavo Petro confirmó que liderará la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Petro oposición confirmó este viernes 26 de junio que encabezará el bloque opositor al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, una vez finalice su mandato el próximo 7 de agosto.

El anuncio se produjo tras una reunión de cerca de dos horas con el excandidato presidencial Iván Cepeda en la Casa de Nariño, donde también se abordó el proceso de empalme y el futuro del progresismo.

Al término del encuentro, Petro aseguró que su gobierno está listo para iniciar la transición con la administración entrante y afirmó que el cambio de gobierno no será obstaculizado desde la oposición.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para mantener la calma y organizarse con el propósito de defender las reformas sociales impulsadas durante los últimos cuatro años.

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Por su parte, Cepeda envió un mensaje de unidad a los simpatizantes del Pacto Histórico y rechazó las versiones sobre una supuesta división dentro del sector.

El senador sostuvo que las fuerzas progresistas permanecen cohesionadas y aseguró que seguirán desempeñando un papel relevante durante el próximo cuatrienio.

El dirigente también reiteró que aceptó los resultados de las elecciones presidenciales como un acto de responsabilidad democrática y anunció que ejercerá una oposición «democrática, vigilante y constructiva» desde el Senado, curul que ocupará en virtud del Estatuto de la Oposición.

Con el inicio del empalme presidencial, el progresismo definió así la estrategia política que asumirá durante el mandato de Abelardo de la Espriella, con Gustavo Petro oposición como una de sus principales figuras y una bancada que promete mantener un papel activo en el Legislativo.

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