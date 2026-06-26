Resumen: Con la llegada del equipo USAR COL-1, se fortalece el bloque de ayuda internacional que trabaja a contrarreloj para hallar a las decenas de personas que aún se reportan como desaparecidas o atrapadas bajo las ruinas.

¡Con cuatro perros rastreadores! Equipo élite de rescate de Colombia ya está en Venezuela

Minuto30.com .- En un esfuerzo por salvar vidas y brindar apoyo frente a la devastadora emergencia por los sismos que atraviesa el país vecino, Colombia ha desplegado su máxima capacidad operativa. La mañana de este viernes, el equipo de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas.

Los especialistas y los «héroes de cuatro patas»

El contingente humanitario, que partió de territorio colombiano durante la madrugada y arribó a la capital venezolana sobre las 9:00 a. m., está altamente capacitado para intervenir de manera segura en estructuras colapsadas. La misión está conformada por:

Talento humano: 63 rescatistas y especialistas en atención de desastres.

Binomios caninos: Cuatro perros especialmente entrenados para la detección y salvamento de personas atrapadas bajo los escombros, identificados como Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

Un despliegue institucional coordinado

Esta rápida operación de ayuda internacional representa un esfuerzo conjunto de las principales fuerzas y entidades de socorro de Colombia, las cuales ya se encuentran a disposición de las autoridades venezolanas para coordinar los frentes de trabajo en la zona cero.

Instituciones involucradas: La misión humanitaria es coordinada directamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la participación operativa de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Armada Nacional y el Ejército Nacional.

Con la llegada del equipo USAR COL-1, se fortalece el bloque de ayuda internacional que trabaja a contrarreloj para hallar a las decenas de personas que aún se reportan como desaparecidas o atrapadas bajo las ruinas.