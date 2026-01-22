Resumen: El Ministerio de Salud generó una fuerte polémica al entregar dos lanchas-ambulancia, valoradas en $1.680 millones, al Hospital San José de Maicao, un municipio ubicado en zona desértica que carece de ríos o salida al mar. Mientras que sectores políticos y ciudadanos cuestionan la lógica de asignar embarcaciones a un centro asistencial en el desierto, el Gobierno nacional defiende la inversión argumentando que las lanchas operarán en la Alta Guajira para trasladar pacientes desde zonas costeras de difícil acceso, utilizando a Maicao como el centro de referencia médica para recibir a los enfermos tras un tramo final de transporte terrestre.

¿Gobierno si conoce a Colombia? Compraron lanchas ambulancias para Maicao, que no tiene mar

En un hecho que ha despertado tanto críticas como burlas en redes sociales, el Ministerio de Salud formalizó la entrega de dos lanchas-ambulancia destinadas al Hospital San José de Maicao. La controversia radica en que Maicao es un municipio ubicado en una zona desértica que no tiene acceso directo al mar ni cuenta con ríos navegables.

Los detalles de la inversión

La adquisición de estas embarcaciones médicas tuvo un costo de $1.680 millones de pesos. Según las denuncias que circulan desde este miércoles, las lanchas fueron asignadas a un hospital que actualmente se encuentra bajo intervención forzosa administrativa por parte del Gobierno nacional (medida prorrogada hasta junio de 2026).

Además de la ubicación geográfica, la polémica escaló tras reportes de prensa que mencionan presuntas presiones administrativas en el hospital, salpicando incluso a figuras cercanas a la alta dirección de la cartera de salud.

La defensa del Gobierno

Ante la ola de cuestionamientos, el Ministerio de Salud emitió un comunicado justificando la decisión técnica:

Centro de referencia: Argumentan que el Hospital de Maicao, al ser de mediana complejidad, funciona como el centro de recepción de pacientes de toda la región.

Le puede interesar: “Ni Padres e Hijos duró tanto”: El troleo épico de Jorman a Marino por su fichaje fallido a Boca

Operación logística: El plan es que las lanchas operen desde los puertos de Estrella y Bahía Honda (en la Alta Guajira). Los pacientes serían trasladados por agua hasta Puerto Bolívar y, desde allí, llevados por tierra hasta Maicao.

Barreras geográficas: El Gobierno sostiene que en temporada de lluvias las vías terrestres de La Guajira se vuelven intransitables, por lo que el transporte marítimo es la única vía para salvar vidas en comunidades remotas.

Reacciones

Críticos y expertos en logística han señalado que hubiera sido más eficiente entregar las lanchas a hospitales en municipios costeros como Uribia o Riohacha, que sí tienen salida al mar, en lugar de asignarlas administrativamente a un centro asistencial ubicado a más de una hora y media del puerto más cercano.

¿Gobierno si conoce a Colombia? Compraron lanchas ambulancias para Maicao, que no tiene mar