Murió 4 días después de ser secuestrado, golpeado y abandonado desnudo, en Bello

Resumen: el joven falleció "repentinamente" en su residencia el día 11 de diciembre, solo cuatro días después del secuestro, sin que se conozcan más detalles

Minuto30.com .- Una trágica secuencia de eventos terminó con la vida de un joven de 24 años en el municipio de Bello, quien habría sido víctima de un violento secuestro y golpiza pocos días antes de fallecer en su residencia.

Según versiones de testigos, el drama inició el pasado domingo 7 de diciembre de 2025. El joven se encontraba trabajando en el barrio Pachelly de Bello cuando fue abordado por individuos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo secuestraron.

Horas después, los delincuentes habrían abandonado al joven golpeado y sin ropa. De inmediato, fue auxiliado y trasladado a un hospital en Bello para recibir atención médica por las graves lesiones.

Sin embargo, las versiones extraoficiales señalan una decisión fatal: el joven habría desistido de la atención médica y se fue para su casa, a pesar de la brutal paliza.

Aunque no manifestó dolores ni molestias tras la agresión inicial, el joven falleció “repentinamente” en su residencia el día 11 de diciembre, solo cuatro días después del secuestro, sin que se conozcan más detalles sobre la causa exacta de la muerte.

Aquí más Noticias de Bello