Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Murió 4 días después de ser secuestrado, golpeado y abandonado desnudo, en Bello

    El joven además tomó una fatal decisión que habría influido en su triste final

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Murió 4 días después de ser secuestrado, golpeado y abandonado desnudo, en Bello

    Resumen: el joven falleció "repentinamente" en su residencia el día 11 de diciembre, solo cuatro días después del secuestro, sin que se conozcan más detalles

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una trágica secuencia de eventos terminó con la vida de un joven de 24 años en el municipio de Bello, quien habría sido víctima de un violento secuestro y golpiza pocos días antes de fallecer en su residencia.

    Según versiones de testigos, el drama inició el pasado domingo 7 de diciembre de 2025. El joven se encontraba trabajando en el barrio Pachelly de Bello cuando fue abordado por individuos que se movilizaban en una motocicleta, quienes lo secuestraron.

    Horas después, los delincuentes habrían abandonado al joven golpeado y sin ropa. De inmediato, fue auxiliado y trasladado a un hospital en Bello para recibir atención médica por las graves lesiones.

    Sin embargo, las versiones extraoficiales señalan una decisión fatal: el joven habría desistido de la atención médica y se fue para su casa, a pesar de la brutal paliza.

    Aunque no manifestó dolores ni molestias tras la agresión inicial, el joven falleció “repentinamente” en su residencia el día 11 de diciembre, solo cuatro días después del secuestro, sin que se conozcan más detalles sobre la causa exacta de la muerte.

    Aquí más Noticias de Bello

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.