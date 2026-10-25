Guau al Parque llega a Santa Isabel, en Bogotá, con vacunación antirrábica gratis y actividades para mascotas

Resumen: La jornada Guau al Parque llegará este miércoles 28 de octubre al Parque Santa Isabel IV Sector, en la localidad de Antonio Nariño, Bogotá, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Habrá vacunación antirrábica gratuita, actividades de tenencia responsable y espacios lúdico-recreativos para perros y gatos. Organizan el IDPYBA, la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.

Minuto30.com .- Las familias del sur de Bogotá tendrán una cita con sus animales de compañía. La jornada Guau al Parque llegará este miércoles 28 de octubre de 2026 al barrio Santa Isabel, en la localidad de Antonio Nariño, con servicios gratuitos y actividades pensadas para perros y gatos.

La cita es de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Parque Santa Isabel IV Sector, en la carrera 29 n.º 8-04. La entrada es libre y los asistentes encontrarán vacunación antirrábica sin costo, actividades de sensibilización sobre tenencia responsable de animales de compañía y espacios lúdico-recreativos para disfrutar en comunidad.

La jornada es organizada de manera interinstitucional por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de Educación, como parte de la agenda de bienestar animal que el Distrito lleva a los barrios de la capital.

Vacunación antirrábica gratuita

Uno de los servicios principales de la jornada será la vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. La rabia es una enfermedad mortal que se transmite entre animales y también puede afectar a las personas, por lo que mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas es una obligación de los tenedores y una medida clave de salud pública.

Las autoridades recomiendan aprovechar estas brigadas de barrio, que acercan el servicio a las familias sin costo. Para la jornada se sugiere llevar a los perros con correa y arnés, y a los gatos en guacal o transportadora, para garantizar su seguridad y la de los demás asistentes.

Tenencia responsable y actividades en comunidad

Además de la vacunación, Guau al Parque incluye actividades de sensibilización sobre la tenencia responsable de animales de compañía: orientación sobre cuidado, alimentación, identificación y bienestar de perros y gatos, así como espacios lúdico-recreativos para que las familias compartan con sus mascotas.

La estrategia Guau al Parque ha recorrido varios puntos de la capital promoviendo la convivencia responsable y el amor por los animales. A comienzos de octubre hizo parte de la Parada Animalista con la que Bogotá celebró el Día Mundial de los Animales en el Parque Nacional, dentro de la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Una ciudad con millones de mascotas

Según el IDPYBA, en Bogotá hay cerca de cuatro millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie. El Instituto adelanta durante todo el año jornadas de adopción, esterilización, brigadas médico-veterinarias y operativos contra el maltrato animal, además de programas como los perros de terapia para personas mayores que comenzaron este mes.

El barrio Santa Isabel hace parte de la localidad de Antonio Nariño, en la zona centro-sur de la capital, una de las localidades con más familias que tienen animales de compañía. La administración local se suma a la jornada para acercar los servicios de bienestar animal a los vecinos del sector.

Además de proteger a las mascotas, vacunar contra la rabia protege a toda la familia: se trata de una zoonosis sin cura una vez aparecen los síntomas, por lo que la prevención con la dosis anual es la única herramienta efectiva. Los gatos también deben vacunarse.

Quienes conozcan posibles casos de maltrato contra animales de compañía en la capital pueden reportarlos a la Línea de Emergencias 123 o al correo institucional del IDPYBA, canales habilitados para proteger a los animales en riesgo.

La invitación es entonces para este miércoles 28 de octubre: los vecinos de Santa Isabel y de toda la localidad de Antonio Nariño podrán llevar a sus perros y gatos al Parque Santa Isabel IV Sector, vacunarlos gratis contra la rabia y aprovechar una mañana de actividades en comunidad.

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Foto: IDPYBA