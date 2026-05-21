Resumen: La instalación de este tipo de símbolos tiene un propósito claro dentro de las dinámicas del conflicto armado: marcar territorio y generar intimidación

¡Alerta en el Norte de Antioquia! Disidencias de las FARC instalan bandera cerca al casco urbano de Ituango

Minuto30.com .- La zozobra no da tregua en el Norte del departamento. En un evidente acto de provocación, presuntos miembros del Frente 18 ‘Román Ruiz’ de las disidencias instalaron una bandera con los colores y siglas alusivas a su estructura criminal en una zona rural muy cercana al área urbana del municipio de Ituango.

El hecho, denunciado inicialmente por la ONG CORPADES y el medio local NorbeyVnoticias, encendió las alarmas de la comunidad y de las autoridades locales por el riesgo de seguridad que representa la cercanía del grupo armado a la cabecera municipal.

Intimidación y respuesta inmediata

La instalación de este tipo de símbolos tiene un propósito claro dentro de las dinámicas del conflicto armado: marcar territorio y generar intimidación directa sobre la población civil, demostrando su capacidad de acercarse a los centros poblados.

Sin embargo, la acción subversiva tuvo una respuesta rápida por parte del Estado:

Una vez la comunidad y las redes de información alertaron sobre la presencia del trapo, efectivos de las fuerzas de seguridad se desplazaron al punto exacto.

Tras asegurar el perímetro para descartar la presencia de artefactos explosivos improvisados, los uniformados procedieron a retirar y destruir el símbolo en el mismo lugar de los hechos.

#Atención 🚨 Presuntos miembros del Frente 18 Román Ruiz de las disidencias instalaron una bandera alusiva al grupo en una zona rural aledaña al área urbana del municipio de #Ituango, #Antioquia. El símbolo, que buscaba marcar presencia y generar intimidación en la población… pic.twitter.com/5kdDxr50yx — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) May 21, 2026

El trasfondo: Una disputa territorial que persiste

Este incidente va más allá de la simple colocación de una bandera. Para los analistas de seguridad de CORPADES, el hecho evidencia la persistente y desafiante actividad del Frente 18 en esta subregión antioqueña.

Ituango es un municipio históricamente golpeado por el conflicto armado debido a su ubicación estratégica como corredor de movilidad hacia el Nudo de Paramillo y el Bajo Cauca.

En la actualidad, el control territorial de esta zona sigue siendo fuertemente disputado por distintos grupos armados ilegales, a pesar de los constantes operativos desplegados por el Ejército y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los habitantes.