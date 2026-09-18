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Resumen: En los próximos meses, David Vélez y su equipo de trabajo deberán presentarle al Gobierno Nacional un documento maestro para materializar esta visión y elevarla a la categoría de política de Estado. "Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo", confirmó el presidente Abelardo de La Espriella

De La Espriella nombra a David Vélez, fundador de Nubank, asesor para liderar la «revolución de la IA» en Colombia

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la designación del empresario David Vélez, fundador de Nubank, como su principal asesor ad honorem para estructurar y liderar la política de inteligencia artificial (IA) del país.

El nombramiento se hizo público tras un encuentro de más de tres horas sostenido en la sede presidencial de Barranquilla, donde ambos establecieron la hoja de ruta para integrar las nuevas tecnologías a la gestión pública.

Los tres pilares del proyecto

Durante la reunión, el Jefe de Estado le encomendó al reconocido líder tecnológico el diseño de un proyecto enfocado en tres frentes fundamentales:

Reingeniería gubernamental: Reducir los costos de operación del Estado y eliminar burocracia innecesaria para lograr una administración pública más pequeña, moderna y eficiente.

Focalización social: Implementar la tecnología para garantizar que los recursos y las políticas sociales lleguen con exactitud a la población que realmente los necesita.

Revolución educativa: Transformar el modelo académico actual para preparar a los jóvenes colombianos frente a las demandas del mercado laboral del futuro.

El objetivo: un país «nativo en IA»

«Tenemos una ambición enorme: convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial», destacó el presidente De La Espriella en su pronunciamiento oficial. Para el mandatario, la IA no debe ser vista simplemente como una herramienta transitoria, sino como una palanca estructural que ponga al ciudadano en el centro de las decisiones estatales y dispare la productividad nacional.

En los próximos meses, David Vélez y su equipo de trabajo deberán presentarle al Gobierno Nacional un documento maestro para materializar esta visión y elevarla a la categoría de política de Estado. «Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo», concluyó el presidente.